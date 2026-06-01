Ayala se estrena con un plan de choque para reducir las listas de espera en pruebas, consultas y cirugías

La nueva consejera de Salud, Isabel Ayala, ha mantenido este lunes su primera reunión con los gerentes de las nueve áreas de Salud de la Región de Murcia tras tomar posesión de su cargo el pasado sábado. En el encuentro, Ayala situó como principales prioridades de la Consejería y del Servicio Murciano de Salud (SMS) la reducción de las listas de espera y la dinamización de la Atención Primaria.

La consejera trasladó a los responsables sanitarios las principales líneas de trabajo del departamento, orientadas, según señaló, a "seguir mejorando la asistencia sanitaria pública regional". Entre las primeras medidas, Ayala y los gerentes abordaron la puesta en marcha de un plan de choque para reducir las demoras en pruebas diagnósticas, consultas externas y cirugías mediante un aumento de la jornada extraordinaria.

En este sentido, la titular de Salud recordó que "ya se han invertido más de 80 millones de euros exclusivamente para aminorar las esperas y se va a seguir trabajando en esa línea".

Ayala mantuvo su primer encuentro con los gerentes de las nueve áreas de Salud tras tomar posesión el sábado y reclamó al Ministerio medidas frente a la falta de facultativos

El SMS incrementó en 2025 su actividad en horario de tarde, lo que permitió atender en jornada extraordinaria a más de 214.000 pacientes, 22.500 más que el año anterior, tanto en intervenciones quirúrgicas como en consultas externas con especialistas hospitalarios y pruebas diagnósticas.

Más tiempo para cada paciente

En materia de Atención Primaria, Ayala insistió ante los gerentes en la necesidad de reducir progresivamente la carga burocrática "para que los profesionales puedan dedicarles más tiempo a los pacientes y darles un trato más cercano y humano, que es la esencia de la Medicina de Familia".

La consejera también hizo referencia a la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en las consultas de centros de salud y consultorios, con el objetivo de automatizar determinados procesos y aliviar tareas administrativas.

Durante la reunión, Ayala puso en valor el sistema de formación sanitaria especializada de la Región de Murcia, que, según destacó, ha conseguido cubrir un año más todas las plazas ofertadas antes de que finalizara el plazo de adjudicación. En total, se han completado las 439 plazas disponibles.

La consejera aprovechó también el encuentro para reiterar que seguirá reclamando al Ministerio de Sanidad medidas frente al déficit de médicos. En este sentido, afirmó que "no podemos permitir que se siga asfixiando a las comunidades con políticas que no responden a las necesidades de la sanidad pública. Exigiremos soluciones".

"El Gobierno regional está haciendo un gran esfuerzo para mejorar el sistema sanitario con medidas para paliar esta escasez de facultativos", añadió Ayala.

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Entre esas medidas, la consejera citó la declaración de determinadas especialidades y áreas de Salud como de "difícil cobertura", lo que permite incorporar incentivos en los contratos de especialidades deficitarias “con el fin de favorecer la atención en las áreas de difícil cobertura y garantizar una asistencia sanitaria de calidad".