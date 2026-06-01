Antelo pide un "cordón sanitario" al PSOE tras las últimas investigaciones judiciales

Los diputados regionales José Ángel Antelo y Virginia Martínez han reclamado este lunes un cordón sanitario absoluto al Partido Socialista tras las informaciones conocidas sobre la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede nacional del PSOE y las acusaciones recogidas en las investigaciones judiciales en curso.

Antelo ha afirmado que "los españoles asisten con estupor a un espectáculo sin precedentes, viendo cómo la UCO registra la sede del Partido Socialista y cómo las investigaciones apuntan a una presunta trama de corrupción que afecta al núcleo del partido que gobierna España".

En este sentido, el diputado regional ha defendido que "con las organizaciones criminales no se pactan mociones de censura ni en Cartagena, ni en Cieza, ni en ningún otro lugar de España. A las organizaciones criminales se las combate, no se negocia absolutamente nada con ellas".

Antelo ha advertido de que tanto el Partido Popular como VOX deben extraer, a su juicio, una conclusión clara de los acontecimientos que se están produciendo. "No se puede blanquear al Partido Socialista ni convertirlo en socio político de ninguna operación institucional mientras pesan sobre sus dirigentes acusaciones de extrema gravedad que están siendo investigadas por la Justicia", ha afirmado.

Por ello, ha defendido la necesidad de establecer "un auténtico cordón sanitario al socialismo en la Región de Murcia y en toda España", al considerar que "quienes han utilizado las instituciones para su propio beneficio no pueden presentarse ahora como garantes de la democracia y del interés general".

Asimismo, Antelo ha exigido que todos los responsables "asuman las consecuencias de sus actos, se pongan a disposición judicial y afronten un juicio con todas las garantías propias de un Estado de Derecho".

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"España necesita instituciones limpias, políticos honrados y una regeneración profunda de la vida pública. La corrupción no puede tener cabida en una democracia seria y quienes hayan participado en ella deberán responder ante la Justicia", ha concluido.