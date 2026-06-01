Los anestesistas de la Arrixaca se sumarán a la huelga de horas extra desde el próximo lunes

La huelga de horas extra se extenderá en los próximos días al principal hospital de la Región de Murcia, el Virgen de la Arrixaca. Los anestesistas del centro sanitario de El Palmar votaban este lunes si se suman al paro que hay convocado en varias comunidades autónomas para reclamar mejoras en la organización de los servicios, las jornadas laborales y los descansos de los médicos, una votación en la que la mayoría de los profesionales suscribieron su intención de respaldar la medida de protesta.

Ya por la tarde, confirmaban que "la mayor parte del Servicio de Anestesia de la Arrixaca nos sumamos al paro. Es una decisión mayoritaria, aunque no unánime", confirma uno de los profesionales a La Opinión. Sin embargo, en la Arrixaca este plante comenzará el lunes 8 de junio, la próxima semana, "para dar tiempo a avisar a los responsables de la organización de quirófanos".

Los servicios de Anestesia y Cirugía General del Hospital Reina Sofía de Murcia han sido los primeros en anunciar que dejan de realizar horas extra y de operar en los centros concertados de la Comunidad desde este lunes, 1 de junio, al igual que sus compañeros de otras autonomías como Madrid, Cataluña, La Rioja, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y País Vasco, una medida que llega tras las siete huelgas que se han celebrado contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad y por el incumplimiento de los acuerdos de mejora firmados en la Región.

"Al paso dado por los profesionales del Reina Sofía se sumarán próximamente otros servicios y hospitales", tal y como informan desde el sindicato Avanza Médica en la Región de Murcia, quienes han convocado la huelga autonómica de horas extra y esta semana están en contacto con los distintos centros hospitalarios murcianos para conocer el respaldo a la misma. Por su parte, el Sindicato Médico CESM dice respaldar la medida y ha lanzado una encuesta a los afiliados para valorar opiniones.

Anestesia y Cirugía General del Reina Sofía han sido los primeros en parar

Del seguimiento de la huelga de 'peonadas' -como se conoce en el ámbito sanitario a las horas extra- dependerá su repercusión en las listas de espera, unas demoras que crecen a pasos agigantados en este 2026 después de los paros mensuales que se han celebrado y que han llevado a tener que suspender miles de cirugías, pruebas y consultas de especialistas de pacientes murcianos.

El portavoz de Avanza en la Región de Murcia, el doctor Eduardo Martínez Lerma, lamenta que desde la Consejería de Salud no se les dé una solución ni se responda a las cartas remitidas al anterior consejero, Juan José Pedreño, en las que se les solicitaba una reunión para acercar posturas.

Cirugía General de la Arrixaca se mantiene al margen, de momento

Los primeros en sumarse al paro de 'peonadas' en la Región han sido el servicio de Anestesia y el servicio de Cirugía General del Hospital Reina Sofía, a quienes en breve se podrían unir los compañeros de Urología, tanto cirujanos como especialistas de consultas externas, que este lunes también se mostraron partidarios de secundar la huelga.

Este plante obligó a suspender en la jornada de ayer cuatro quirófanos de tarde en el hospital de referencia del Área VII de salud, según las cifras facilitadas por la Consejería de Salud, quienes sostienen que estos pacientes "han sido avisados y serán reprogramados progresivamente en jornada ordinaria".

En el caso de la Arrixaca, los únicos que tienen la decisión tomada son los profesionales de Anestesia y Reanimación, ya que "en Cirugía General seguimos con nuestra actividad habitual y no hemos planteado ningún tipo de paro", confirma a esta redacción el jefe de servicio, Pablo Ramírez.

Ramírez reconoce la gravedad de las consecuencias si los anestesistas del hospital de El Palmar deciden dejar de hacer 'peonadas' de tarde: "Eso sería una catástrofe porque en la Arrixaca operamos todas las tardes, aquí realizamos todas las cirugías complejas que nos llegan de todas las áreas de la Región, y derivamos las 'no complejas' a los concertados. Los quirófanos están llenos".

Los convocantes esperan una reunión con la Consejería

El jefe de Cirugía General del principal hospital de la Comunidad apunta que solo su especialidad ocupa quirófanos entre 2 y 3 tardes a la semana, "a lo que hay que sumar el resto, como son Urología o Ginecología, entre otras".

No obstante, los anestesistas de la Arrixaca aclaran que "aunque el paro de horas extra será mayoritario", las cirugías largas que arrancan por la mañana se seguirán realizando con normalidad, así como aquellas que realizan de tarde los mayores de 55 años que no hacen guardias.

Ante el nuevo conflicto que se le presenta a la Consejería, con su titular, Isabel Ayala, recién incorporada al cargo, el departamento regional insiste en que "la Consejería de Salud mantiene su postura de diálogo abierto con los profesionales y lamenta el conflicto que está provocando el Ministerio de Sanidad, derivado de la negociación del Estatuto Marco y que perjudica a todos, pacientes y personal sanitario".

Además, sostienen que "la falta de diálogo e incapacidad de la ministra Mónica García, no solo está provocando unas huelgas que generan aumento de las listas de espera, sino que también va a poner en jaque las medidas que se están desplegando en la Región para reducirlas".