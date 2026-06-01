Alejandro Pérez, médico en el Hospital Lorenzo Guirao de Cieza, denuncia irregularidades en los cribados del cáncer: "Algunos pacientes sabemos que van a morir desde el momento que les diagnosticamos"

Falta de recursos, retrasos en pruebas y escasez de refuerzos en plantilla son las circunstancias que han llevado a Alejandro Pérez, médico especialista en el aparato digestivo en el Hospital de la Vega Lorenzo Guirao de Cieza, al límite de renunciar a su empleo y denunciar las irregularidades que se producen en su lugar de trabajo desde hace años en lo referente a las pruebas del cribado del cáncer de colón y cáncer de hígado. Pérez describe que su ámbito de trabajo se ajusta al Área IX del Servicio Murciano de Salud, que incluye las localidades de Abarán, Blanca y Cieza.

Además, Pérez es precisamente el coordinador en esta área de salud de los cribados del cáncer de colon, y denuncia que en sus tres años de servicio y antes de su llegada, estas pruebas de detección de estos tumores "no cumplen con los índices de calidad que establece la Consejería de Salud de la Región de Murcia". Pérez explica que a los pacientes que dan positivo y entran al programa del cribado, "según los criterios regionales debería hacerse una colonoscopia a esas personas en menos de un mes, aunque el Sistema Nacional de Salud lo estableció en seis semanas, pues nosotros llevamos ya más de ese mes con más de 30 personas esperando".

Sobre el método de cribado, el facultativo describe que a todas las personas que se les invita a participar en el programa que realizan se les practica una prueba en las heces para comprobar si tienen heridas ocultas de sangre. "Si el resultado sale positivo, se les tendría que someter a una colonoscopia en un plazo de menos de un mes desde que resultó positivo", explica.

Sin embargo, en su lugar de trabajo Pérez señala que "esos plazos no se están cumpliendo, en el momento actual tardan entre tres y cuatro meses en realizarse la prueba".

Esto, advierte el facultativo, que "puede significar desde un cáncer que era prevenible", si se hubiera realizado a tiempo la colonoscopia, "a un cáncer no prevenible o un cáncer que ya tuviera esa persona de colon o de recto y que, en el momento de hacerse esa colonoscopia, ya no sea candidato a un tratamiento curativo porque está muy avanzado, debido a ese retraso en el diagnóstico".

Esta situación que Pérez califica como "muy grave" indica que "se ha puesto en conocimiento de la dirección del hospital y del Servicio Murciano de Salud y no hemos recibido ninguna respuesta". Asimismo, señala que "los contratos que han salido en bolsa no se han ofertado ningún contrato en nuestra área con esa finalidad ni ninguna otra".

Aunque Pérez lleva tres años al frente de la coordinación de estas pruebas, comenta que estos retrasos en la aplicación de las colonoscopias también ocurría antes de su incorporación. No obstante, relata que "pasaba menos". En su opinión, estos retrasos se deben a que la población del Área IX de Salud, al igual que la del resto de España, "sigue envejeciendo y cada vez se necesitan más recursos y, en cambio, las plantillas de médicos no aumentan".

"En nuestra zona llevamos pidiendo un refuerzo estructural desde que yo entré o incluso antes, y nunca nos lo han proporcionado, a pesar de ser cuatro personas", denuncia Pérez, que añade que esta falta de personal "sumado al envejecimiento de la población y al aumento de la carga asistencial han derivado en esta situación que no es tolerable".

"Si el paciente hubiera nacido en Murcia no le habría pasado"

Además de los fallos en las pruebas del cribado del cáncer de colon, Pérez también advierte de la situación de los pacientes que padecen cirrosis hepática en el Área IX de Salud.

Esta es una enfermedad crónica y mortal, "cuya única forma de curarse es el trasplante de hígado", describe el facultativo que tiene "un riesgo muy significativo de tener cáncer por el daño producido previamente, ya sea por el virus de la hepatitis, por el alcohol u otras causas". Por ello, "habitualmente en todos los servicios digestivos a esas personas se les hace una ecografía cada seis meses por el alto riesgo que presentan de que aparezca un cáncer, pues en Cieza no se ha realizado de forma adecuada con los plazos temporales que se deberían haber realizado, cuando en otras áreas se hace con normalidad", denuncia.

"Tenemos casos de pacientes que nos han llegado tardísimo, con un año o más de retraso, que en el momento del diagnóstico, sabemos que están abocados a morir porque desgraciadamente no se les puede dar ningún tratamiento curativo", explica. Esta situación también, añade, que "está en conocimiento de sus superiores y tampoco nos han dado los recursos necesarios para intentar paliarla".

Ante toda esta situación, Pérez ha tomado la decisión de renunciar a su puesto de trabajo. "Saldré a la bolsa de trabajo sin paro ni nada, pero para trabajar mal prefiero no trabajar porque me va a costar la vida por otro lado", explica.

"Al final somos los médicos los quedamos la cara al paciente y a mí se me cae la cara de vergüenza por ver estas cosas, a veces me dan ganas de decirles que si hubieran nacido en Murcia, Cartagena o Lorca, esto no le hubiera pasado", añade.

Salud: "El cribado se hace con normalidad en el Área IX"

Ante las denuncias de este médico de Cieza, la Consejería de Salud responde que "el cribado de cáncer colorrectal se está realizando con normalidad en el Área IX" y sostiene que la extensión del cribado de cáncer de colon y recto es completa en el rango de edad de 50 a 69 años desde enero de 2025 en toda la Región de Murcia.

Respecto al seguimiento de los pacientes diagnosticados de cirrosis hepática, Salud dice que se indica la exploración complementaria acorde a cada paciente según el criterio del especialista, incluyendo el seguimiento con ecografía en los casos que así lo indique el facultativo.

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Además, "las consultas de Hepatología se están ampliando para dar respuesta a la demanda asistencial y, en general, las consultas de Aparato Digestivo redujeron su lista de espera en más de 4 días a diciembre de 2025 respecto al año anterior, según los últimos datos del SMS", detallan.