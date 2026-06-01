Acoso escolar: los alumnos de la Región de Murcia señalan los aseos como las zonas menos seguras

Los baños, las escaleras de los centros educativos o las aulas cuando no está el profesor son señalados por los alumnos como las ‘zonas calientes’ del acoso escolar, mientras que el patio del recreo o las aulas cuando hay docentes presentes son los espacios considerados seguros.

Estas son algunas de las zonas marcadas por los estudiantes murcianos que han participado en un nuevo proyecto de la Consejería de Educación y Formación Profesional: la evaluación del bienestar emocional para prevenir el acoso escolar a través del cuestionario CRAE-S de Secundaria, una iniciativa que se está desarrollando en estos momentos en un total de 113 institutos de la Región de Murcia para conocer la realidad en la que se mueven estos alumnos y poner en marcha acciones que les ayuden a mejorar su situación en el ámbito educativo.

Esta medida forma parte del ‘Plan de bienestar emocional, prevención del acoso escolar y promoción de la salud mental en Educación’, que se implantó el pasado curso para promover la mejora de la convivencia escolar y mejorar el éxito educativo del alumnado en todos los centros de la Región.

La jefa de servicio de Atención a la Diversidad de la Consejería, Marisol Martínez, explica a La Opinión que el cuestionario CRAE-S es una medición integral del bienestar socioemocional del alumnado y trata de identificar riesgos de victimización con el fin de mejorar la convivencia en las aulas. En este caso, la prueba se realiza a alumnado de 1º de la ESO porque es precisamente una etapa de transición crítica en la que pasan del colegio al instituto, donde la cohesión del grupo y la detección precoz de conductas de rechazo son vitales para el éxito académico y personal.

"Buscamos mejorar el bienestar emocional de los alumnos en los centros y prevenir situaciones de acoso, atendiendo los casos de malestar o problemas de salud mental que tanto han aumentado en los últimos años", apunta Martínez, quien señala que para ello trabajan en tres ámbitos: alumnado, familia y docentes.

El cuestionario se realizó por primera vez el pasado año, cuando participaron en el proyecto 83 centros de Secundaria de la Región. En esta ocasión, a los 83 iniciales se han sumado 30 institutos más, lo que ha llevado a que actualmente estén inmersos en la evaluación de bienestar emocional de sus alumnos un total de 113 IES murcianos.

El cuestionario mide el clima en 1º de ESO al ser una etapa de transición para los jóvenes

"La cifra irá aumentando a medida que otros IES se vayan sumando, ya que se trata de una convocatoria abierta", según indica la responsable de Atención a la Diversidad.

Educación informa de que los 113 centros donde se está realizando el cuestionario han implantado proyectos de bienestar emocional, con el objetivo de promover la mejora de la convivencia escolar y el rendimiento académico del alumnado.

El cuestionario con el que trabaja la Consejería para medir el estado de la convivencia y el bienestar emocional de los alumnos de Secundaria "es una herramienta sencilla" que los estudiantes pueden responder desde el mismo ordenador. "Gracias a él el tutor recibe una ‘foto’ de las relaciones de su aula, un sociograma que muestra quién elige a quien para relacionarse o quiénes pueden quedar apartados", dice la jefa de servicio de Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación.

El cuestionario permite identificar sentimientos de bienestar, detectando si el alumno se siente seguro y feliz en su centro, factores protectores fundamentales frente al acoso; radiografiar las relaciones sociales, analizando cómo se integran los alumnos en el grupo y su comportamiento en las redes sociales; y evaluar la figura del docente, conociendo la percepción del alumnado sobre el profesorado como garante de seguridad y facilitador de la convivencia.

Indicadores de riesgo

El estudio que realiza la Administración regional a través del cuestionario CRAE-S investiga cinco factores clave divididos en indicadores de riesgo y factores complementarios. Entre ellos destaca el sentimiento de bienestar y relaciones amistosas, así como el grado de vinculación positiva con el entorno escolar; el sentimiento de seguridad en el centro con la percepción de protección en los espacios comunes; la percepción del profesorado y valoración de las actuaciones docentes para facilitar relaciones adecuadas; el comportamiento en redes sociales, con una evaluación de las ideas del alumnado sobre la conducta ética y segura en el entorno digital; y la conducta asertiva o capacidad del alumno para defender sus derechos y expresar opiniones de forma respetuosa.

"A través de las cuestiones planteadas por los dos orientadores murcianos que han elaborado el test, Ángel Calvo y Francisco Ballester, se logra un informe global y otro individual de cada uno de los estudiantes que participan, por lo que si algún alumno aparece marcado en rojo se avisa al profesorado para que actúe, ya que los casos silenciosos que de pronto saltan son los que más nos interesa detectar", al ser los más complejos, explica Marisol Martínez.

Los 113 centros participantes cuentan con proyectos de bienestar emocional

En la evaluación realizada el pasado curso, Educación detectó que en ‘bienestar’ los alumnos de 1º de ESO tienen puntuaciones medias-altas, pero en el ámbito de la ‘seguridad’ marcaron los aseos de los institutos como los lugares menos seguros, frente al patio, que consideran el espacio donde hay más seguridad.

Para los profesionales implicados en el proyecto esta información resulta fundamental, ya que les permite actuar donde hay mayores riesgos. "De esta forma podemos emprender acciones como poner vinilos con mensajes en la baños en los que se anime a los afectados por estas situaciones a denunciarlas o pedir ayuda".

En el ámbito de las redes sociales, "pudimos ver que los alumnos tienen muchísima información y saben lo que tienen y lo que no tienen que hacer, son muy conscientes de los riesgos" gracias también al trabajo previo que se viene haciendo y las charlas que se imparten por parte de especialistas e incluso los agentes de la Policía, insiste.

Martínez también afirma que en asertividad se detectan ciertas debilidades que "debemos trabajar con ellos, ya que no saben en muchas ocasiones cómo reaccionar ante determinadas situaciones".

Educación detalla que los resultados del CRAE-S "no son públicos", se envían a cada centro, y su análisis permite a los institutos obtener datos objetivos para diseñar planes de convivencia a medida y para que el equipo específico de convivencia escolar elabore acciones concretas para llevar a cabo dentro del Plan de Acción Tutorial.

El nuevo decreto de Convivencia Escolar endurece las sanciones

El Gobierno regional está ultimando un nuevo decreto de Convivencia Escolar que reforzará la disciplina y el respeto en los centros educativos, y que endurecerá el régimen sancionador ante las faltas graves, las agresiones o los comportamientos contrarios a la convivencia, con el fin de prevenir situaciones de acoso escolar.

La nueva normativa ampliará su ámbito de aplicación al transporte escolar a comedores y estará vigente durante todo el tiempo de permanencia del alumnado en el centro.

Educación recuerda que entre los programas de mejora se encuentra ConviveTEAM, SupéraTE, el Plan de Transición entre Etapas, el Plan Regional para la Mejora de la Convivencia, planes de convivencia en centros educativos o el programa Referen-T.

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