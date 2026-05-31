Un rotulador rojo y brevas con música

Calor

Vivo en la huerta de Murcia, cerca de El Malecón. Salí este viernes de mi casa andando para ir a recoger los periódicos del kiosco como cada día. El solanero que caía era absolutamente espectacular y el calor insoportable, ¡a las 9 de la mañana del 29 de mayo! ¿Qué nos espera hoy? Y, en agosto, ¿qué nos espera?

Cuidando la piel

Cerca de mí va una señora andando con un paraguas negro abierto. Al pasar a su lado, le digo: "Qué buena idea". Y ella me responde: "El sol es muy malo para las personas de nuestra edad. Quema la piel". Yo afirmo con la cabeza y sigo andando pensando que, si no un paraguas, al menos una gorra sí que debería haberme puesto.

situación difícil

Imagino al presidente López Miras esta semana en su despacho totalmente solo. Ya le ha dicho a los de su gabinete que no le pasen llamadas y que no está para nadie. Sobre la mesa, unos folios y una lista de sus consejeros, cada uno con sus competencias bajo su nombre: Fulanito/a de tal, consejero/a de esto, de lo otro y de lo de más allá. En la mano del presidente, un rotulador rojo. Comienza a trazar líneas y círculos: "A este le quito esto y se lo doy a ésta, y lo de ésta se lo paso a este…, ¡no!, eso no. Mejor a este me lo cargo y pongo a uno nuevo, que podría ser… ¡ya! Claro, él, podría ser él, y, si no, ¡ella! ¡Claro! O a ella le doy esto y también lo del otro y con el otro ya veremos lo que hago…" (Y así hasta ciento. Qué agobio, ¿no? Yo creo que esto debe ser lo más duro del cargo).

Malas noticias

Los informativos de esta semana han sido patéticos. Juicios por aquí, juicios por allá. Declaraciones de los acusados echándole una jeta de muchísimo cuidado, mintiendo con la boca y con los dientes. La intervención de la Guardia Civil en el PSOE, lo de la Leire, lo de Bárcenas y Fernández Díaz, lo del hermano de Sánchez, los unos por los otros y la casa sin barrer. Por favor, que nos den un respiro, que convoquen elecciones, o que hagan lo que sea, pero que nos dejen vivir en paz.

Serie y película

Sigo viendo la serie Half man, de la que ya dije algo aquí. Esta semana han dado el último capítulo. A mí me ha gustado mucho. Y resulta curioso que el guión haya sido escrito por uno de los protagonistas, un tío joven que en su serie se ha reservado un papel muy difícil, de malo de la película, de bestia parda, pero con matices. Se llama Richard Gaal. También he visto la última que han hecho de Jack Ryan, ya saben, aquellas que protagonizaba Tom Cruise y que, quizás porque él está algo mayor para el papel, han puesto a otro actor, a Jack Krasinski. El resultado es malo, francamente.

Con orquesta

En un puesto de la plaza, una mujer, con cara de gusto, exclama: "¡Ay, pero si ya hay brevas! ¿A cómo están, nena?»" le pregunta a la dependienta. "A 12 euros. Es que son las primeras", responde, y, una vez más, escucho esta frase tan genial y tan de aquí. La mujer exclama: "¿12 euros? ¿Es que tienen música?!".

Sin excesos

Lo he visto en una revista, Lamine Yamal tiene novia, una muchacha que es influencer. Es bonica. Dicen en la revista que se han ido a pasar unos días a una isla griega. Lo veo natural porque él tiene 18 años y ella 21, pero, a ver si se va a desgraciar el muchacho para luego jugar al fútbol.

Noticias relacionadas

Donde hay que estar

Viene el Papa y el plan que lleva está bien pensado: se dirigirá a todo el mundo, incluso a los políticos, pero estará aquí para los marginados, para los pobres, para los reclusos, para los migrantes. A ver si van tomando nota todos aquellos que se consideran a sí mismos como cristianos, como católicos.