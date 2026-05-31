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La Región de Murcia refuerza su representación en los órganos federales de Juventudes Socialistas de España

También asumirá áreas clave en esta nueva etapa de la organización, encabezada por Aránzazu Figueroa, primera secretaria general de JSE

La Región de Murcia refuerza su representación en los órganos federales de Juventudes Socialistas de España.

La Región de Murcia refuerza su representación en los órganos federales de Juventudes Socialistas de España. / L. O.

Javier Ayala

Javier Ayala

Dos jóvenes de la Región de Murcia se incorporan a la nueva Comisión Ejecutiva Federal de JSE. El cartagenero Pablo Moreno asumirá la Vicesecretaría General Tercera de Internacionalismo, mientras que la murciana Beatriz Pintón estará al frente de la Secretaría de Comunicación de la organización a nivel nacional.

Por otro lado, la bullense Rosario Fernández y el calasparreño Fernando López formarán parte de la nueva Mesa del Comité Federal y del Consejo Político de Juventudes Socialistas de España.

El 27º Congreso Federal de Juventudes Socialistas de España se ha celebrado este fin de semana en Madrid y ha sido clausurado por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

La delegación de la Región de Murcia ha estado integrada por 16 personas y ha estado encabezada por la secretaria general de Juventudes Socialistas de la Región de Murcia, Carolina Martínez.

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Francisco Lucas, Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, ha celebrado en la red social X el anuncio: "La Región de Murcia tendrá un papel decisivo en la nueva etapa de Juventudes Socialistas de España. Vais a hacer un gran trabajo. ¡Adelante!".

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