El PP y el PSOE de la Región de Murcia se ennfrentan por el Centro Penitenciario Murcia II

El Partido Popular ha exigido la apertura total del Centro Penitenciario de Murcia II, así como un aumento "urgente" de la plantilla ante una situación que consideran "insostenible". El PSOE, en cambio, acusa al PP de exigir unas medidas que no tomó durante los seis años que estuvo Mariano Rajoy en el poder.

En este sentido, los populares han registrado una moción para que el Gobierno de España abra por completo las mencionadas instalaciones y, también, para el aumento de los puestos de trabajo.

La diputada regional María Casajús considera que la situación actual de los funcionarios de prisiones en Murcia II es "el reflejo de la dejadez institucional que arrastramos desde hace años".

Asimismo, ha querido recalcar que, actualmente, el centro funciona con cinco módulos residenciales cerrados y "con una plantilla insuficiente". Desde su punto de vista, las causas de esta situación son la sobreocupación, falta de inversión y déficit de personal.

Añade que los sindicatos han alertado de la falta de 300 trabajadores para el correcto funcionamiento de esta cárcel.

La respuesta del PSOE

El Partido Socialista, por otro lado, acusa al PP de haber olvidado que durante los seis años de Gobierno de Mariano Rajoy no tomaron las medidas que ahora exigen. Subrayan que durante esta etapa se incorporaron 1.584 funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, mientras que, de acuerdo con sus palabras, en el Gobierno de Pedro Sánchez se han incorporado 7.569, más las 1.223 plazas que corresponden a la oferta pública de empleo de este 2026.

Caridad Rives, diputada del PSOE en el Congreso, considera que el PP realiza un ejercicio de "amnesia política" y añade que los problemas actuales se deben a la gestión que realizó el Partido Popular en los inicios del centro.

En esta línea, Rives considera que la situación actual del sistema penitenciario español es "infinitamente mejor" que la existente en aquel entonces. "La administración socialista heredó unas instituciones relegadas durante años por el PP", dice.

Al respecto del aumento de la plantilla, responde que no se pueden incrementar de manera inmediata porque el proceso requiere la superación de una oposición, formación específica y un periodo de prácticas; lo que supone dos años hasta la incorporación efectiva al servicio, explica.

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Arremetió contra el PP porque, según sus palabras, "la ausencia de las 300 plazas que exigen son culpa de que el PP no las convocó durante sus años de gobierno".