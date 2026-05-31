El Ministerio reconoce deficiencias en varias presas, según el PP

Mientras las administraciones impulsan nuevas infraestructuras para reducir el riesgo de inundaciones en municipios especialmente vulnerables como Los Alcázares, el Partido Popular ha puesto el foco en otra pieza clave del sistema de protección hidráulica: las grandes presas de la cuenca del Segura.

El senador murciano José Ramón Díez de Revenga denunció el pasado viernes la situación de "falta de seguridad" que, a su juicio, presentan varias de estas infraestructuras, a raíz de las respuestas remitidas por el Ministerio para la Transición Ecológica a diversas preguntas formuladas por los senadores del PP en la Cámara Alta.

Según explicó el parlamentario, la información facilitada por el propio Ministerio revela la existencia de problemas relacionados con la seguridad, la falta de documentación obligatoria y diversas deficiencias técnicas que afectan a varias presas de la cuenca. "La rotura de una presa por falta de mantenimiento y dejadez del Gobierno provocaría una catástrofe de magnitud incalculable", advirtió. Entre las cuestiones señaladas figura la ausencia de normas de explotación aprobadas en nueve presas de la cuenca: El Paretón, Rambla del Moro, Argos, Cárcabo, Moratalla, Valdeinfierno, El Morrón, Alfonso XIII y Moratalla II. Aunque la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sostiene que estos documentos se encuentran redactados y en fase de tramitación, Díez de Revenga subrayó que, mientras no sean aprobados formalmente, carecen de validez administrativa.

Los populares ven falta de planes de emergencia en embalses y piden inversiones urgentes

El senador también mostró su preocupación por la situación de los planes de emergencia. Según los datos ministeriales, ocho grandes embalses, entre ellos Cenajo, Camarillas, Talave, Fuensanta, Ojós o Puentes, todavía no disponen de estos instrumentos aprobados, pese a representar más del 70% de la capacidad total de almacenamiento de la cuenca.

A ello se suman, según denunció, problemas operativos en varias infraestructuras. Cinco presas presentan desagües de fondo inoperativos y otras cuatro tienen reducida su capacidad de evacuación de agua, una circunstancia que, en su opinión, podría generar dificultades durante episodios de lluvias torrenciales o danas.

Especial preocupación expresó por las presas de Rambla del Moro y Argos, donde la propia CHS reconoce problemas de seguridad estructural. Aunque el organismo de cuenca asegura que trabaja en proyectos de mejora, el senador criticó la ausencia de plazos concretos y partidas presupuestarias definidas.

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Por ello, el Partido Popular reclamó al Gobierno central actuaciones inmediatas, inversiones urgentes y una mayor transparencia sobre el estado de las infraestructuras hidráulicas de la cuenca del Segura.