Meteorología
Mayo se despide con los murcianos en la playa y junio llega con las primeras alertas por calor: esta es la previsión de los próximos días
El primer episodio importante de altas temperaturas llega a todavía semanas del comienzo del verano
El último día del mes de mayo está dejando una imagen poco habitual en esta época del año. Las playas de la Región de Murcia presentan este domingo una gran afluencia de bañistas a pesar de que todavía faltan 21 días para la entrada oficial del verano. Las altas temperaturas y los cielos despejados han animado a vecinos de la zona y visitantes de otras localidades cercanas a pasar el día en el litoral murciano.
Durante los próximos días, la dinámica de las temperaturas seguirá siendo ascendente y tocarán techo el martes, con el termómetro marcando registros más típicos del mes de julio o agosto. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo en el Valle del Guadalentín y la Vega del Segura por temperaturas que pueden alcanzar los 38 y 39 grados, respectivamente. La alerta estará en vigor entre las 14.00 y 20.00h.
Lunes: 1 de junio
La semana comenzará con cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras sin descartar algún chubasco ocasional. Vientos flojos variables, predominando la componente sur con intervalos moderados por la tarde.
En Murcia, las temperaturas máximas llegarán a los 35 grados, mientras que en Caravaca de la Cruz y Lorca también los rozarán, con 34. Tampoco bajarán de la barrera de los 30 tanto Yecla como Cartagena. Las noches serán tropicales, rondando los 20 grados en prácticamente todo el territorio.
Martes: 2 de junio
Se espera un día totalmente cálido, con alerta amarilla de por medio, y temperaturas que en algunos casos, como en la ciudad de Murcia, pueden superar los 41 grados. En cuanto a los cielos, se esperan poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Vientos flojos variables tendiendo a oeste o suroeste moderados por la tarde.
Las máximas no se quedarán atrás en el resto de la Región, llegando a 39 grados en Lorca; 37 en Caravaca de la Cruz; y 36 en Yecla. La excepción será Cartagena, donde el mercurio no pasará de los 31 grados. El ambiente por las noches seguirá siendo cálido.
Recomendaciones ante las altas temperaturas
El 1-1-2 ha emitido una serie de consejos para sobrellevar los días con mayor temperatura:
- Mantente hidratado
- Bebe agua con frecuencia.
- Vigila que lo hagan las personas mayores y niños pequeños.
- Evita las bebidas alcohólicas, azucaradas o el café.
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