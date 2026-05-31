Landáburu: “Estamos sumando el apoyo de jóvenes de toda España para llevar al PP a la victoria con Feijóo”

La candidatura de Antonio Landáburu sigue en su camino a la presidencia Nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Tras recibir apoyos procedentes de distintos puntos de España, el proyecto ha superado ya los avales necesarios para concurrir al Congreso Nacional de la organización y sigue sumando respaldos de jóvenes comprometidos con el futuro de NNGG y del Partido Popular.

Landáburu ha agradecido la confianza recibida durante las últimas semanas y ha destacado el carácter integrador de una candidatura que está logrando reunir sensibilidades y realidades territoriales diversas bajo un mismo objetivo: fortalecer Nuevas Generaciones y contribuir al cambio político que necesita España.

“Estamos sumando el apoyo de jóvenes de toda España para llevar al PP a la victoria con Feijóo. Lo estamos haciendo con ilusión, con humildad y con la convicción de que nuestra organización tiene que volver a ser protagonista de los grandes retos políticos de nuestro país”, ha señalado.

El precandidato ha reivindicado el papel histórico de Nuevas Generaciones en las grandes victorias electorales del Partido Popular y ha recordado que los jóvenes siempre han sido un motor de cambio dentro de la organización.

“Una generación de jóvenes ayudó a impulsar el cambio con Aznar. Otra generación contribuyó a construir las mayorías de Rajoy. Ahora nos corresponde a nosotros volver a estar a la altura para acompañar a Alberto Núñez Feijóo en el proyecto que España necesita”, ha afirmado.

Landáburu ha defendido una organización “más abierta, más útil y más presente”, capaz de llegar a jóvenes que hoy sienten incertidumbre ante dificultades como el acceso a la vivienda, la precariedad laboral o la falta de oportunidades.

“Tenemos que estar donde están los jóvenes. En las universidades, en los centros de formación, en los municipios, en las redes sociales y en cada rincón de España. Escuchando, proponiendo y demostrando que el Partido Popular tiene respuestas para sus problemas reales”, ha explicado.

Durante las últimas semanas, la candidatura ha mantenido contactos con afiliados y responsables de Nuevas Generaciones de diferentes comunidades autónomas, reforzando una red de apoyos que refleja la voluntad de construir un proyecto nacional, transversal y centrado en fortalecer la organización.

“El Congreso de NNGG no debe servir para dividir, sino para unir. No se trata de ganar una elección interna; se trata de preparar a nuestra organización para los desafíos de los próximos años y para ayudar al Partido Popular a ganar la confianza de una nueva generación de españoles”, ha subrayado.

Landáburu ha asegurado que el respaldo recibido durante las últimas semanas demuestra que existe una amplia voluntad de construir una candidatura integradora y con vocación de mayoría.

“Lo más importante no son los avales ni las cifras. Lo importante es que cada vez más jóvenes de distintos territorios comparten la idea de que NNGG debe abrir una nueva etapa, mirar al futuro y convertirse en una herramienta útil para llevar el proyecto de Feijóo a todos los rincones de España”, ha concluido.