Cuando los coches ganan a los vecinos: los 10 municipios de la Región que tienen más vehículos censados que habitantes

Que las condiciones sociales, laborales y de movilidad hacen que prácticamente cada persona necesite tener un coche a mano es una realidad asumida en buena parte de la Región de Murcia. Pero hay municipios en los que la estadística se dispara en esa dependencia cotidiana del vehículo privado: en diez localidades hay ya más vehículos censados que habitantes empadronados. Son, sobre todo, en pequeños municipios y zonas rurales del interior de la Región donde más se da esta circunstancia, según los últimos datos consolidados de la Dirección General de Tráfico (DGT) a cierre de 2025.

El caso más excepcional es el del pequeño pueblo de Ojós: con una media de 15 vehículos por cada vecino. El municipio del Valle de Ricote, con apenas 549 habitantes, concentra 8.403 vehículos censados. ¿Pero a qué se debe esta realidad? El alcalde ojetero, José Emilio Palazón, explica en declaraciones a La Opinión que no es que cada vecino tenga ni mucho menos una inmensa cantidad de vehículos matriculados a su nombre, sino que las facilidades que aportan los pequeños municipios con tributos mucho más bajos que en las grandes ciudades hacen que muchas empresas -y algunos particulares- pongan sus ojos en estas localidades.

«Debido a que nuestro municipio tiene un impuesto de circulación más económico, empresas de alquiler de vehículos cuyos coches circulan por todos los sitios buscan reducir costes», expone Palazón a este periódico. Así, añade que en Ojós encuentran «la oportunidad de gestionar su flota y beneficiarse de esas ventajas fiscales», lo que explica esa ratio tan elevada.

No es un caso único, ya que a Ulea, que también aparece en este curioso listado, le pasa lo mismo (registra 1.036 vehículos para 922 habitantes). Su regidor, el presidente de la Federación de Municipios de la Región, Víctor Manuel López Abenza, también sostiene a La Opinión que la localidad «mantiene un convenio» con varias marcas de vehículos nacionales por el que aquellos que se encuentran en renting o alquiler, «sobre todo los que tienen en distintos aeropuertos de alquiler», se ubican en el término municipal uleano. «Logramos reducirle un 65% el coste del vehículo en cuanto al impuesto de tracción mecánica siempre y cuando sea un vehículo con menos de seis años y, por tanto, de baja contaminación», defiende López Abenza.

Muy lejos de Ojós aparece Librilla, segundo municipio de la Región con mayor proporción de vehículos respecto a su población. En su caso, la diferencia es notable, pero no extraordinaria: 7.553 vehículos para 5.894 habitantes. La ratio es de 1,28 vehículos por vecino, o 128 por cada 100 habitantes. La localidad librillana suma 1.659 vehículos más que residentes y destaca, además, por el peso de camiones y furgonetas dentro de su parque móvil: 1.233 camiones y 707 furgonetas, junto a 3.730 turismos.

En la lista también se cuelan otros municipios más grandes con un casco urbano mucho más desarrollado y decenas de miles de habitantes, como Totana o Alhama, donde el parque móvil apenas rebasa la población censada. En el caso de Totana, cuenta con 34.653 vehículos y 34.162 habitantes, una diferencia de 491 unidades. Alhama registra 24.393 vehículos frente a 24.227 habitantes, solo 166 más. En ambos casos, la ratio se sitúa prácticamente en un vehículo por vecino: 101,4 vehículos por cada 100 habitantes en la localidad totanera y 100,7 en la alhameña.

Los municipios de la Región de Murcia con más vehículos censados que habitantes. / Fuente: DGT

El tercer puesto del 'ranking' lo ocupa Ricote, con 1.477 vehículos y 1.203 habitantes. La diferencia es de 274 vehículos y la ratio alcanza los 1,23 vehículos por vecino. Después figura Lorquí, con 9.437 vehículos frente a 7.932 habitantes, lo que supone 1.505 vehículos más que población y 119 vehículos por cada 100 vecinos. En Moratalla, otro municipio de la Región ‘vaciada’ y rural con una amplia extensión territorial, el parque asciende a 8.727 vehículos para 7.515 habitantes, con una diferencia de 1.212 unidades. El listado continúa con Ulea, Aledo, con 1.197 vehículos y 1.122 vecinos; y Pliego, con 4.227 vehículos frente a 4.062 habitantes, cerrando la lista con Totana y Alhama.

Coches y autobuses urbanos circulando por la avenida Teniente Flomesta, a partir de la calle Correos. / Israel Sánchez

Presión más contenida en ciudades

La situación cambia cuando se revisan los datos de este censo de la DGT en las principales ciudades de la Región: Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura quedan lejos de esa barrera simbólica de tener más vehículos que habitantes, aunque las cuatro reflejan una fuerte dependencia del parque móvil (sin contar con aquellos habitantes que a diario se desplazan por sus accesos, calles y carreteras a diario para trabajar o hacer vida social).

En el municipio de Murcia hay 360.884 vehículos censados frente a 477.631 habitantes, lo que equivale a unos 76 vehículos por cada 100 vecinos. Cartagena presenta una proporción muy similar, con 167.611 vehículos para 220.400 habitantes, también en torno a 76 por cada 100 residentes.

Lorca se acerca más a la frontera del vehículo por habitante, aunque sin rebasarla. El municipio cuenta con 85.079 vehículos y 98.613 vecinos, una ratio de 86 vehículos por cada 100 habitantes. Su amplia extensión territorial, la dispersión de pedanías y el peso de actividades agrícolas, ganaderas y empresariales ayudan a explicar que el parque móvil tenga un peso mayor que en Murcia o Cartagena.

Molina de Segura, por su parte, suma 57.615 vehículos frente a 78.210 habitantes, con una ratio de casi 74 vehículos por cada 100 vecinos, con la proporción más baja entre estas cuatro grandes ciudades pese a tratarse de uno de los principales núcleos industriales y residenciales del área metropolitana de Murcia.