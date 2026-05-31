Los Alcázares construye su mayor defensa para evitar las inundaciones

Cada vez que el cielo se oscurece sobre el Campo de Cartagena, en Los Alcázares se activa una memoria colectiva difícil de borrar. La imagen de calles convertidas en ríos, coches arrastrados por corrientes de barro, comercios anegados y vecinos rescatados desde ventanas o tejados forma parte ya de la historia reciente del municipio. Las inundaciones de 2016, las devastadoras danas de 2019 y los episodios posteriores (el último el 7 de mayo) han dejado una huella profunda en una localidad que, por su posición geográfica, recibe buena parte de las aguas que descienden desde la cuenca agrícola del Campo de Cartagena camino del Mar Menor.

Aquel septiembre de 2019 marcó un antes y un después. Más de 200 litros por metro cuadrado en apenas un día provocaron el colapso de ramblas y sistemas de drenaje. El agua alcanzó hasta metro y medio de altura en viviendas y comercios, miles de vehículos quedaron inutilizados y el municipio tuvo que ser auxiliado por la Unidad Militar de Emergencias. Apenas tres meses después llegó una nueva dana y, desde entonces, la amenaza de las lluvias torrenciales se ha convertido en una preocupación permanente.

Las obras permitirán almacenar hasta 400.000 metros cúbicos de agua durante las danas

Siete años después de aquella catástrofe, el Gobierno de España ha dado un nuevo paso para intentar poner fin a esa vulnerabilidad histórica. El pasado 12 de mayo, el Consejo de Ministros autorizó la contratación de las obras correspondientes a la segunda fase del proyecto de protección frente a inundaciones en la rambla de la Pescadería, en Los Alcázares, con una inversión estimada de 15,47 millones de euros.

La actuación se suma a la primera fase, cuya licitación fue aprobada un mes antes. En conjunto, ambas intervenciones movilizarán más de 35,7 millones de euros dentro del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM), convirtiéndose en una de las mayores inversiones hidrológicas y ambientales ejecutadas en el municipio.

El proyecto combina obras de ingeniería hidráulica convencional con soluciones basadas en la naturaleza. El objetivo es doble: proteger a la población frente a futuras avenidas de agua y reducir el impacto de las escorrentías sobre el ecosistema del Mar Menor.

La primera fase actuará en el corazón urbano de Los Alcázares. Con una inversión superior a los 17 millones de euros, contempla la transformación de la avenida Fernando Muñoz Zambudio en un gran cauce a cielo abierto de aproximadamente 1.250 metros de longitud. La infraestructura permitirá conducir de forma segura los caudales extraordinarios durante episodios de lluvias intensas, evitando el colapso de las redes de drenaje existentes.

La actuación obligará a una profunda reorganización del tráfico y de los servicios urbanos de la avenida, pero incluirá también una importante vertiente ambiental. El tramo final recuperará la morfología natural de la rambla de la Pescadería y se complementará con nuevas zonas verdes destinadas a mejorar el paisaje urbano y reducir el efecto isla de calor.

Aguas arriba se situará la segunda fase, concebida como la principal barrera de protección frente a las inundaciones. El proyecto prevé la construcción de un gran parque inundable de 30,73 hectáreas en la cabecera de la avenida Muñoz Zambudio. Su función será interceptar las avenidas de agua antes de que alcancen las primeras viviendas del casco urbano. Esta infraestructura podrá almacenar hasta 400.000 metros cúbicos de agua durante episodios de lluvias torrenciales. En la práctica, actuará como una gran zona de laminación capaz de ralentizar y regular los caudales procedentes de la cuenca alta del Campo de Cartagena.

Más allá de los episodios de lluvia, el espacio funcionará como un parque urbano integrado en el entorno. Los vecinos dispondrán de más de 30 hectáreas de zonas verdes y espacios de uso público que, además de su función hidráulica, contribuirán a mejorar la calidad ambiental del municipio.

El plan transformará la avenida Muñoz Zambudio y creará un gran parque inundable

Un obra ‘magna’

Desde el Ayuntamiento de Los Alcázares se considera que la doble actuación supone un avance histórico para la seguridad del municipio. El alcalde, Mario Pérez Cervera, definió el proyecto como un "avance magno", aunque insistió en que deberá complementarse con futuras intervenciones en las zonas altas de la cuenca para reducir la fuerza con la que el agua llega al casco urbano.

El consistorio destaca además que la iniciativa es fruto de años de coordinación entre el Ayuntamiento, la Confederación Hidrográfica del Segura y la Oficina Técnica del Mar Menor.

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La importancia del proyecto va más allá de la protección de viviendas y negocios. Uno de sus objetivos principales es reducir la llegada de sedimentos, lodos y contaminantes al Mar Menor. Al retener y ralentizar las escorrentías, tanto el parque inundable como el nuevo canal permitirán capturar buena parte de las tierras agrícolas arrastradas por las lluvias y filtrar la carga contaminante que actualmente acaba desembocando en la laguna.