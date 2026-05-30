Sigue en directo la toma de posesión de los nuevos miembros del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia

López Miras mueve ficha a un año de las elecciones autonómicas. La remodelación de su Ejecutivo, con la entrada de Isabel Ayala en Salud y Joaquín Buendía en Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, llega en plena recta final de legislatura y en dos áreas especialmente sensibles para la Región. El presidente regional busca oxígeno político, mayor capacidad de gestión y nuevos perfiles para afrontar un curso decisivo.