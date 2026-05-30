Política
Sigue en directo la toma de posesión de los nuevos miembros del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia
La hasta ahora gerente del SMS asumirá Salud, mientras que el exalcalde de Alcantarilla se pondrá al frente de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
L. O.
López Miras mueve ficha a un año de las elecciones autonómicas. La remodelación de su Ejecutivo, con la entrada de Isabel Ayala en Salud y Joaquín Buendía en Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, llega en plena recta final de legislatura y en dos áreas especialmente sensibles para la Región. El presidente regional busca oxígeno político, mayor capacidad de gestión y nuevos perfiles para afrontar un curso decisivo.
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