Los retos del nuevo Gobierno de la Región: tener Presupuestos este año, reducir las listas de espera sanitarias y salvar el Tajo-Segura

Los retos del nuevo Gobierno de la Comunidad conformado por el presidente Fernando López Miras pasan por tener aprobados los Presupuestos este año, reducir las listas de espera sanitarias y salvar el Tajo-Segura. Así lo adelantaron los consejeros que este sábado tuvieron su primera comparecencia ante los medios después de tomar posesión de su cargo en una ceremonia en el Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo autonómico.

Antes, tomó la palabra una de las personas que ya estaba en el Consejo de Gobierno, y que cogió más peso tras la reforma. La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, fue la primera en comparecer en la sala de prensa. Agradeció “la confianza” de Miras para asumir “este reto con responsabilidad, ilusión y la voluntad de seguir trabajando por el futuro de la Región de Murcia”.

La también portavoz del Gobierno regional valoró el “compromiso y la dedicación” de Marín y de Marcos Ortuño: “Quiero reconocer su profesionalidad y su entrega”.

Enumeró sus prioridades: “Seguir impulsando el crecimiento económico de la Región. Queremos que se sigan creando más empresas, que haya más empleo, más oportunidades para autónomos, emprendedores y familias”, sentenció.

Además, “el área de Transformación Digital va a ser muy importante, estamos en esta revolución tecnológica”, precisó.

Además, “mi segunda prioridad es que la Región cuente con Presupuestos, con esas cuentas aprobadas, en este ejercicio. Con responsabilidad, con diálogo y con el interés de conseguirlos. Muy pronto va a haber anuncios, porque es algo en lo que ya estoy trabajando”.

La consejera también dijo que “no puede ser que la Región sea la comunidad peor financiada de España”. “Los ciudadanos de la Región reciben menos dinero para sanidad, educación y servicios sociales” debido a “un sistema de financiación totalmente injusto”.

Después, turno del consejero de Agricultura y Agua de la Región, Joaquín Buendía. Su departamento “es la principal Consejería del Gobierno de la Región, el agua es vital para el crecimiento”, manifestó, para cubrir su intervención de agradecimientos: a Miras, a su antecesora Sara Rubira y su “enorme entrega”.

El que fuese alcalde de Alcantarilla durante 10 años insistió en que su prioridad va a ser el Tajo-Segura, “para que siga siendo esa infraestructura esencial”. “Estamos en un momento crítico, en un momento clave”, destacó, para lamentar el “hachazo” al Trasvase que, afirmó, quiere dar Pedro Sánchez. “Vamos a mostrar nuestros argumentos”, verbalizó el político, que tiene claro que el Ejecutivo central castiga a la Región por una cuestión de ideología.

“Vamos a demostrar al campo murciano que tiene en el Gobierno de la Región a su principal aliado”, detalló Buendía, al tiempo que mostró su deseo de que el “declive” del Ejecutivo de Sánchez dé lugar a que no se consume “el castigo” que, en su opinión, está preparando para los murcianos. Admitió que aún no ha pisado el despacho y aprovechó para invitar a los presentes “a las fiestas de Alcantarilla en este día grande que tenemos”.

En tercer lugar, compareció en la sala de prensa Luis Alberto Marín, el que fuese titular de Hacienda y estrena “unas competencias que conozco, que tuve y me son muy familiares”. Por eso mandó “un mensaje de continuidad”.

“Ahora toca afrontar un camino que me resulta especialmente gratificante”, reconoció, para enfatizar que “somos la comunidad que más está creciendo en España en términos de PIB y estamos en récord de afiliación a la Seguridad Social”.

Marín, que dijo estar “feliz”, habló del “dinamismo del tejido empresarial, que necesita de gobiernos sólidos”. “Mi desempeño va a ser estar todos los días de la semana a pie de calle, escuchando, trabajar codo con codo con los empresarios, con los autónomos, con los artesanos: tomar nota de sus reivindicaciones y dar soluciones”, aseguró.

Por su parte, la nueva consejera de Salud, Isabel Ayala, quiso “reconocer el esfuerzo y trabajo constante” de Pedreño. “Tengo claro que tengo que trabajar duro para mejorar la sanidad de Murcia”, admitió. Principal objetivo, “reducir las listas de espera”.

“Seguiremos poniendo todos los recursos disponibles”, insistió, para anunciar que en Atención Primaria incorporarán inteligencia artificial. “Apostaremos y seguiremos impulsando la innovación y la investigación”, fue enumerando. También apostó por cuidar a los profesionales sanitarios de la Región: dará la batalla al Ministerio de Mónica García, adelantó.

Preguntada por el escándalo de las prótesis, incidió en que fue el propio SMS el que destapó el asunto y apostó por “dejar a la Justicia trabajar”. Incidió en que se está contactando con los pacientes, a quienes se les está haciendo “una segunda revisión”. “No hay ningún dato” que evidencie que se les implantaron prótesis en mal estado, repitió.