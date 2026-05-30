El próximo martes comenzará la selectividad para los estudiantes de Región de Murcia

Las pruebas de acceso a la Universidad comenzarán el próximo martes 2 de junio para los estudiantes de la Región de Murcia. Se trata de una de las épocas de más tensión para los alumnos en toda su vida académica, la selectividad conlleva tomar una elección fundamental para el futuro laboral de todos los jóvenes. Pese a los nervios, lo primordial es la preparación y mantener la calma durante el transcurso de los exámenes.

La referencia para los que se enfrentan a esta prueba este año, debe ser la psicóloga de la escuela internacional de Hamelin-Laie, Milana Maliaukaite, quien comentó a los medios de Prensa Ibérica que "un examen no define tu valía", ni suspender la PAU significa que se va a acabar el mundo.

En el territorio regional los exámenes se celebrarán entre los días 2,3 y 4 de junio. De igual manera se hará en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja y País Vasco. El proceso será distinto en Canarias, donde, además de los días señalados, también se incluirá el 5 de junio; en Castilla-La Mancha que será el 8,9 y 10 del mismo mes; y Cataluña, el 9,10 y 11 de junio.

Al respecto de las convocatorias extraordinarias, en la Región se desarrollarán los días 30 de junio y 1 y 2 de julio. También será así para Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, País Vasco

Las excepciones serán Asturias, los días 6,7 y 8 de julio: Castilla-La Mancha, 29, 30 de junio y 1 de julio; Navarra, 24,25 y 26 de junio; y Cataluña que los celebrará en septiembre: días 2,3 y 4.

En total se presentarán 300.000 alumnos este curso 25-26, según el Ministerio de Universidades.

Alumnos y profesores de una Universidad española durante un examen. / L. O.

Psicosis por la IA

Esta selectividad estará marcado por el miedo hacia el uso de las inteligencias artificiales para 'hacer trampa' durante los exámenes. La Universidad de Murcia, por ejemplo, ya comunicó que realizará rastreo de redes y utilizará los conocidos como 'inhibidores de frecuencia'. Solo Galicia, Cataluña y Aragón, además de Murcia, emplearán estos dispositivos.

Los alumnos de la Región tendrá prohibido el uso de relojes, gafas y bolígrafos inteligentes durante la realización de los exámenes. Las entidades examinadoras de estos municipio indicaron que si durante la realización del examen, encuentran a algún estudiante con una red abierta o portando un dispositivo electrónico -incluso si está apagado- tendrá un cero en toda la prueba de la PAU, no solo en el examen que esté realizando

En Galicia llevan utilizando estos detectores para los exámenes de la prueba de acceso a la universidad desde el año 2019 y continuarán utilizándolo en las pruebas de este curso, según ha informado la Comisión Interuniversitaria de esta región.

Igualmente, la Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat catalana ha afirmado que en las PAU se podrán efectuar controles aleatorios mediante detectores de dispositivos electrónicos para "garantizar el correcto desarrollo de las pruebas".

Desde el departamento señalan que los móviles, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo electrónico deben estar apagados y guardados en las mochilas durante el examen, ya que no se permite su uso en el aula, y recuerdan que se trata de una prueba piloto para evitar el "uso fraudulento durante los exámenes".

También se instalarán detectores de radiofrecuencias en la Universidad de Zaragoza "como elemento disuasorio" para impedir copiar en las pruebas de acceso a la universidad en las próximas convocatorias de junio y julio.

Fuentes de la institución académica han informado que "cada día los métodos de copiar son más sofisticados" y Unizar quiere "ir en la línea que se va utilizando para ayudar a la vigilancia presencial, para que tengan un elemento más".

"Según avanzan los tiempos, avanzan los métodos", han añadido, señalando que la Universidad de Zaragoza quiere "ir en línea con los tiempos".