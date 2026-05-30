Una paciente murciana aguarda un nuevo tratamiento para su cáncer: "Cada día cuenta, la enfermedad no espera"

Desde hace algo más de dos años Míriam González, una joven murciana de 35 años, trata de hacerle frente a un cáncer de mama metastásico muy atípico para el cual espera la autorización de un nuevo fármaco que le abra una vía de esperanza tras los resultados negativos de los tratamientos y terapias que ha seguido hasta el momento.

Su diagnóstico llegó después de una resonancia por un dolor lumbar al que no lograba sobreponerse, "una prueba en la que me vieron una posible metástasis", según explica. Esto llevó a que entre su llegada a Urgencias del Hospital Morales Meseguer de Murcia y el diagnóstico de cáncer solo pasaran dos días, un fin de semana, tras el cual fue derivada de urgencia a la Arrixaca debido a la presión que tenía sobre la médula.

En 2024 recibió el diagnóstico: presentaba un subtipo tumoral de baja prevalencia que solo se da en el 1% de los cánceres de mama. Míriam, ingeniera y divulgadora tecnológica, recuerda a La Opinión cómo fue el momento de recibir la noticia, "todo fue muy rápido y apenas me dio tiempo a digerirlo cuando comencé con el tratamiento de radioterapia, tras el que llegó la terapia dirigida y el bloqueo hormonal". Esto le llevó a tener que parar en seco su vida durante dos años.

Después de dos líneas de tratamiento, un PET-TAC confirmó el pasado 24 de marzo la progresión de la enfermedad, "dejándome sin terapia disponible". Por ello, cuenta que desde entonces lucha contrarreloj para acceder a un medicamento que "podría ser decisivo para mí". Se trata de Elacestrant, un fármaco dirigido a pacientes que han progresado a terapias hormonales y presentan la mutación ESR1, quienes tienen una ventana de esperanza en este medicamento aprobado el pasado 28 de abril por el Ministerio de Sanidad.

Míriam lamenta que el fármaco recibiera el vistobueno en 2023 por la Comisión Europea y que haya pasado tanto tiempo sin que esté disponible aún en los hospitales españoles "pese a que un ensayo clínico previo mostró una reducción del 45% en el riesgo de progresión para este tipo de metástasis", dice la joven murciana. No entiende que la burocracia retrase la llegada de este tipo de medicamentos para los pacientes que los necesitan, "pacientes como yo para lo que cada día cuenta, ya que la enfermedad no espera".

Esta paciente sostiene que el medicamento, comercializado como Orserdu, es el primer tratamiento validado específicamente para mujeres con cáncer de mama metastásico hormono dependiente HER2-negativo que desarrollan mutación ERS1 tras terapias previas.

Tras el vistobueno el pasado mes de abril a través de la Comisión Interministerial de Precios, ahora está pendiente de la actualización, un paso que teme que se pueda alargar, ya que "la progresión metastásica se cuenta en semanas y meses". Míriam González no entiende que se produzcan estos "limbos administrativos", porque "cada semana de incertidumbre no solo genera ansiedad y miedo, también puede traducirse en nuevas lesiones, aumento de la carga tumoral o complicaciones clínicas".

Ante esta realidad, la Consejería de Salud confirma que el uso de Elacestrant "ya está autorizado y financiado por parte de la Comunidad Autónoma", por lo que a partir del 1 de junio el equipo médico podrá solicitarlo para la paciente en su hospital "en el caso de que se cumplan los requisitos de indicación autorizada y financiación establecidos por el Sistema Nacional de Salud".