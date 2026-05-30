La presencia de Casas Mundejo en la conferencia anual de la FIEC supone un «hito internacional» que se suma a los varios reconocimientos que ha ido cosechando la empresa a lo largo de su trayectoria, como el Premio a la Innovación durante la XXXVI edición de los Premios de Construcción de Frecom durante el pasado año.

El presidente de los constructores de la Región de Murcia, José Hernández, destaca también este salto europeo de la empresa lorquina: «Es un orgullo inmenso ver a empresas de la Región de Murcia liderando la modernización del sector a nivel continental. Casas Mundejo es el ejemplo perfecto de que la construcción murciana es sinónimo de vanguardia, I+D+i y empleo de altísima calidad. Son un referente indiscutible de hacia dónde camina nuestra industria», sostiene.

El «orgullo inmenso» de que la Región lidere la «modernización del sector»

De la misma forma, Antonio Navarro Mompeán, presidente del Centro Tecnológico de la Construcción (CTCON) destaca que sirve de referencia para comprobar cómo una empresa tradicional del sector puede transformarse y posicionarse como referente en innovación cuando apuesta de forma decidida por la I+D+i. «Desde CTCON hemos acompañado a la empresa en ese proceso de evolución tecnológica, trabajando conjuntamente en la mejora de su solución constructiva, mejoras innovadoras y asesoramiento para la industrialización que hoy le permiten estar presente en escenarios internacionales de referencia», señala.

«Estamos abiertos a cualquier oportunidad que pueda surgir, como establecer contactos con otras empresas europeas y conocer nuevos modelos de construcción industrializada», asegura a este periódico el CEO, Joaquín García, que además reivindica el potencial innovador de la Región de Murcia: «Muchas veces somos los grandes olvidados, pero queremos demostrar que aquí también somos capaces de innovar, estar presentes en Europa y hacer grandes cosas», concluye.