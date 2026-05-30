Murcia clama esta mañana por la vivienda: "Ha pasado de ser un derecho a un privilegio que solo algunos se pueden permitir"

"¿Por qué vivo en el zulo si somos el futuro?", era la pregunta que lanzaba al aire un grupo de jóvenes que encabezaban esta mañana en Murcia la manifestación por la situación de la vivienda. El precio del alquiler, los desahucios y la falta de vivienda social fueron algunos de los focos de las principales reivindicaciones.

Esta protesta convocada por la Plataforma Afectados por la Hipoteca y el Sindicato de Vivienda de Murcia contó con más de 500 asistentes, que partieron desde la plaza de la Universidad a las once y media de la mañana hacia la delegación del Gobierno, donde las asociaciones convocantes leyeron un manifiesto, en señal de denuncia por la "crisis habitacional".

Pasada la plaza de toros de la Condomina, la concentración paró frente a una oficina de la empresa inmobiliaria Red Piso en la que un manifestantes del Sindicato de Vivienda de Murcia indicó que "siempre estarán en frente de empresas rentistas como esta" acompañado del cántico: "Alerta red piso, mi casa no se vende, último aviso", que fue seguido por la multitud con un sonoro aplauso.

La concentración también contó con la asistencia de organizaciones sindicales como CCOO y UGT, representantes políticos de Unidas Podemos como María Marín, así como de otras formaciones como Izquierda Unida. También entre los manifestantes se encontraba Amnistía Internacional Región de Murcia.

Su portavoz, Ginés Gómez, indicó que desde su organización consideran que "el principal problema es que la vivienda sigue sin considerarse un derecho", además de "la pobreza que impide a las personas con pocos recursos acceder a los alquileres".

Asimismo, Gómez denunció "la falta de vivienda social en la Región de Murcia". "Está es la comunidad con menor porcentaje de vivienda social sobre el total, con solo un 1,76 por ciento", explicó.

Por otra parte, uno de los organizadores Francisco Morote de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) señaló que esta protesta en Murcia se une a otras celebradas en todo el país. Esto se debe a que "la vivienda ha pasado de ser un derecho a un privilegio que solo algunos se pueden permitir".

En la misma linea, subrayó que la manifestación también debe su origen "a la dificultad de acceso a la vivienda", así como "los pactos de PP, Vox y Junts en el Congreso que han tumbado el escudo social que frenaba algunos desahucios".

Por ello, en la lectura del manifiesto, frente a la Delegación del Gobierno, exigieron al Ejecutivo central que "baje los precios de los alquileres en las zonas tensionadas, impida las compras especulativas estableciendo la obligación temporal de residencia a nuevos compradores, adopte medidas para revertir el acaparamiento, actualmente sólo 27.000 propietarios, acaparan más de 1 millón de viviendas", entre otras reivindicaciones.

Al Gobierno regional también le instaron a que "aumente fuertemente su inversión en políticas de vivienda, ya que entre los años 22 al 25 incluidos el gobierno regional sólo ha gastado 6.3 millones de euros, frente a los 44.4 millones que el estado ha aportado para la región y para vivienda en el mismo período de tiempo", además de "invertir en la generación de un Parque Público de Vivienda que satisfaga las necesidades existentes y futuras".

Asimismo, que "adopte medidas para movilizar la mayor parte posible de las 130.000 viviendas deshabitadas que existen en la Región", además de "regular los alquileres turísticos, de temporada y de habitaciones".

Por último, que "cumplan con lo que la Constitución le ordena: adoptar las medidas necesarias para que todos podamos ejercer el derecho a la vivienda, que impidan la especulación".