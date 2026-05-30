Toma de posesión de los nuevos consejeros de López Miras: "Vamos a pisar el acelerador, comienza una nueva etapa con más ambición"

El Palacio de San Esteban fue escenario este sábado por la mañana de la toma de posesión de los nuevos consejeros de la Región de Murcia. Joaquín Buendía se hacía cargo de las competencias de Agricultura y Agua e Isabel Ayala asumía las de Salud en una ceremonia que empezó con retraso y contó con lo más granado de la sociedad civil y militar murciana, además de con miembros de las familias de los consejeros, con antiguos miembros del Gobierno autonómico y con numerosos medios de comunicación.

Los cambios que anunció el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, esta misma semana también dieron lugar a que la hasta ahora consejera de empresa, Marisa López Aragón, se convierta en la nueva portavoz del Ejecutivo autonómico y asuma las competencias de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, mientras que el titular de esa cartera, Luis Alberto Marín, asume Empresa, Empleo y Economía Social.

A las diez y veinte de la mañana subió al estrado el presidente entre aplausos. Se procedió entonces a leer los decretos de nombramiento. López Aragón fue la primera y juró su cargo. Más aplausos. A continuación, juró Marcos Ortuño, consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias. Él, en su caso, deja de ser portavoz y asume la competencia de Juventud.

La exconsejera Rubira vio a su sustituto tomar posesión, pero Pedreño, que cesado en Salud, no estuvo presente

Turno de los nuevos. Buendía alcalde del municipio de Alcantarilla durante una década, dimitió de ese cargo por sorpresa en abril 2025. Al irse, alegó que quería recuperar su vida personal tras diez años dedicados prácticamente en exclusiva a la política. Este sábado, volvía, ahora como consejero, y juraba cumplir fielmente las obligaciones del cargo, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, así como guardar secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno.

Así lo fueron repitiendo todos. Después de él, turno de Marín, de Juan María Vázquez, de Carmen María Conesa, de García Montoro

Y, como colofón, de la hasta ahora gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Isabel Ayala, que sustituía a Juan José Pedreño (que no pudo asistir al acto por un compromiso familiar, diría luego Miras) en el cargo. Aplausos para todos y cada uno cuando terminaban su breve e idéntica alocución.

La exconsejera saliente Sara Rubira ríe con su sustituto, Joaquín Buendía. / Israel Sánchez

López Miras tomó la palabra para decir que "no asistimos a un relevo institucional: reafirmamos un compromiso con nuestra tierra, con nuestra gente y con el futuro de la Región".

Hizo de una palabra el eje de su discurso: "Servir". El fin, "defender a la Región y estar a la altura del momento histórico que vivimos", aseveró.

"Estamos llamados a hacer política, la política útil, que actúa con valentía", resaltó el presidente, que insistió en la importancia de hacerlo así "frente a los que han degradado la política" haciendo únicamente "ruido".

No asistimos a un relevo institucional: reafirmamos un compromiso con nuestra tierra, con nuestra gente y con el futuro de la Región Fernando López Miras — Presidente regional

A su juicio, su equipo representa "una forma diferente de gobernar, la que fortalece las instituciones". Al hilo, subrayó que "no vamos a permitir que se debiliten los pilares de más de un millón y medio de personas que tienen la fortuna de vivir en la Región".

Una Comunidad apuntó, que "avanza", aunque "no podemos conformarnos", dado que los ciudadanos "nos exigen más y tienen derecho a hacerlo".

En unos "tiempos de demasiada confrontación", Miras dijo a sus consejeros que "aquí solo escuchamos la voz de la calle y lo que nos dice es que sigamos avanzando en la misma dirección".

"Estamos aquí para construir el futuro", recalcó, porque "esta tierra tiene mucho futuro" y hay que garantizar "a los jóvenes que podrán desarrollar aquí su proyecto de vida".

Aquí solo escuchamos la voz de la calle y lo que nos dice es que sigamos avanzando en la misma dirección Fernando López Miras — Presidente regional

En este sentido, puso el acento en "redoblar esfuerzos, trabajar más, exigirnos más" y hacerlo "con unos equipos humanos extraordinarios que entienden que gobernar no es ocupar un cargo, sino asumir una responsabilidad".

"Cualquier éxito que logremos será un éxito colectivo, de toda la sociedad murciana, piensen lo que piensen, voten lo que voten", precisó el jefe del Ejecutivo regional.

Tuvo palabras para los que se van y les dijo: "Gracias por vuestro ejemplo como servidores públicos". A los recién llegados, les dio la bienvenida. "Cuando esta tierra se une, no hay desafío imposible", enfatizó, para remarcar que "nada debe quedarse igual, porque ahí fuera hay una sociedad que obliga a salir a la calle, a dialogar, a estar cerca de quien más lo necesita. Eso es hacer política de la buena".

"Vamos a pisar el acelerador, ya lo adelanto", manifestó el presidente. "Comienza una nueva etapa: más ambición y más trabajo”, sentenció, para recordar que la Región es, como él siempre dice, "la mejor tierra del mundo".