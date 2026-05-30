Salud
¿Qué tienen que hacer los jóvenes murcianos para mantener el corazón sano? José Abellán, cardiólogo en el Hospital Santa Lucía de Cartagena, da las claves
Estas patologías provocaron hasta 17.000 ingresos hospitalarios en 2023
La salud cardiovascular representa uno de los grandes retos sanitarios actuales por su elevado impacto en la población y en el sistema asistencial. Por ello, resulta clave actuar antes de que la enfermedad aparezca o avance, reforzando la prevención, la detección temprana y la educación en hábitos de vida saludables.
La Región de Murcia ha incorporado en los últimos años mejoras relevantes en el abordaje de estas patologías, especialmente en el ámbito del intervencionismo cardiológico avanzado. Sin embargo, el margen de actuación más decisivo sigue estando en la prevención, ya que muchas enfermedades cardiovasculares están estrechamente vinculadas a factores de riesgo modificables.
Los datos más recientes disponibles, correspondientes a 2023, reflejan la magnitud del problema en la Comunidad: estas patologías provocaron hasta 17.000 ingresos hospitalarios anuales y cerca de 28.000 atenciones en los servicios de Urgencias.
José Abellán, cardiólogo en el Hospital Santa Lucía de Cartagena, da las claves para mantener una buena salud cardiovascular.
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