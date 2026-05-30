De la fábrica al hogar: las viviendas 'fabricadas' en 6 meses en Lorca que se lanzan a la conquista de Europa

Pieza a pieza y bajo una precisión casi quirúrgica, las distintas estancias y habitaciones de la vivienda toman forma dentro de la fábrica. Aquí no hay grúas, calles cortadas o polvo y partículas que molesten al vecindario. Tampoco golpes de cimentación, ni descarga de materiales ni radiales con un sonido estruendoso que perturben la tranquilidad del barrio.

La empresa lorquina Casas Mundejo lleva ya casi una década ayudando a generar los hogares del futuro, trasladando la construcción tradicional al interior de su nave en el polígono Saprelorca, en la Ciudad del Sol. El ‘moldeado’ de la vivienda unifamiliar aquí dentro permite reducir los tiempos y controlar los procesos al milímetro antes de que las casas, personalizadas al gusto de cada cliente, salgan prácticamente terminadas y ‘llave en mano’ para ser asentadas sobre el terreno.

El trabajo que a diario viene desempeñando la treintena de trabajadores de la empresa acaba de recibir uno de los reconocimientos más importantes del sector de la construcción a nivel europeo. La Federación Europea de la Industria de la Construcción (FIEC) invitó a esta empresa murciana a participar en su gran conferencia anual, que este año se celebraba en París. Casas Mundejo expuso en la Ciudad de la Luz este viernes su sistema de construcción, dentro de las 20 soluciones innovadoras de todo el continente que se presentaron.

La lorquina es la única empresa nacional que estará presente así en la exposición sobre innovación organizada por la patronal europea del sector, en el marco de la Conferencia ‘Innovation in Action: Practical Solutions Transforming Construction’.

Su modelo de personalización ‘llave en mano’ reduce consumo energético, costes y plazos

Para Joaquín García, CEO del negocio, esta invitación supone un respaldo al trabajo desarrollado durante años. «Es un reconocimiento muy importante porque avala toda la trayectoria que llevamos. En nuestra empresa la innovación forma parte de nuestro ADN. Es fundamental para el desarrollo del sistema industrializado que hacemos», explica en declaraciones a La Opinión.

La relevancia del reconocimiento adquiere aún más valor tratándose de una pequeña empresa. «Que una asociación como la FIEC nos reconozca y nos invite a su evento más importante anual supone muchísimo para nosotros, teniendo en cuenta que somos una pyme», señala García.

«La idea surge porque yo vengo del sector de las estructuras metálicas. En un momento dado aposté por desarrollar un sistema de industrialización que trasladara lo que hacíamos en la nave industrial al ámbito de la vivienda», relata el CEO.

Desde entonces, la compañía viene desarrollando desde 2017 este sistema ‘llave en mano' completamente personalizado, una de las principales diferencias respecto a buena parte de la construcción industrializada actual.

«La mayoría de sistemas industrializados permiten cierta personalización, pero siempre sobre una misma base. En nuestro caso cada vivienda se hace al centímetro y al milímetro, exactamente como el cliente quiere», asegura.

La empresa se marcó desde el principio varias líneas rojas: no superar nunca el coste de la construcción convencional y no limitar el diseño arquitectónico de las viviendas. Así, sostienen que los precios son accesibles (dependiendo del tamaño y características de la vivienda), ya que están entre 1.200 y 1.400 euros por metro cuadrado. «Aun así seguimos por debajo del coste de la construcción convencional, porque esos precios normalmente no incluyen licencia, proyecto ni otros servicios», resalta García.

Ejemplos de viviendas industrializadas construidas por la empresa. / L. O.

Ahorro y eficiencia energética

El modelo industrializado permite importantes mejoras respecto a la obra tradicional. Según la empresa, el sistema reduce hasta un 50% los tiempos de ejecución, mejora un 40% la productividad y puede disminuir hasta un 60% el consumo energético.

La principal innovación técnica se encuentra en su sistema de ‘cámara envolvente’: la vivienda cuenta con un aislamiento térmico exterior tipo SATE, pero además incorpora una cámara intermedia que rodea toda la casa. «Es como si la vivienda fuera un termo», resume García.

La temperatura se transmite a través de paredes, suelo y techo, evitando corrientes de aire y diferencias térmicas entre estancias. Además, la cámara funciona como una batería térmica capaz de almacenar energía captada mediante placas solares durante el día y mantener la temperatura por la noche.

Frecom aplaude que sea el ejemplo perfecto de que la construcción murciana sea sinónimo de "vanguardia, I+D+i y empleo"

Desde el comienzo de su andadura, la empresa ha realizado cerca de 90 viviendas y actualmente tiene unas 40 en distintas fases de construcción. Solo en lo que va de año ha contratado alrededor de 20 nuevas promociones. «El crecimiento ha sido exponencial. El primer año hicimos pocas viviendas, luego fuimos creciendo y ahora iniciamos entre dos y tres viviendas al mes», apunta el CEO de Casas Mundejo. Aunque las obras comienzan continuamente, cada proyecto requiere entre cinco y seis meses para completarse, un plazo significativamente inferior al de muchas construcciones tradicionales.

Otra futura sede en Málaga La mayoría de las promociones realizadas se concentran en la Región de Murcia, aunque García anuncia que prepara ya su expansión hacia Andalucía con una nueva delegación en Málaga prevista para el próximo mes de junio. «Nos llaman incluso desde lugares como Jerez de la Frontera, pero todavía no podemos trabajar en toda España porque necesitamos más infraestructura», reconoce.

El modelo de negocio incluye todo el proceso constructivo: proyecto, dirección de obra, seguridad y salud, documentación técnica, infografías e incluso gestión de licencias.

Así se realizan las casas industrializadas en la empresa lorquina Casas Mundejo / Elisabet Soto

El "orgullo inmenso" de que la Región lidere la "modernización del sector"

La presencia de Casas Mundejo en la conferencia anual de la FIEC supone un «hito internacional» que se suma a los varios reconocimientos que ha ido cosechando la empresa a lo largo de su trayectoria, como el Premio a la Innovación durante la XXXVI edición de los Premios de Construcción de Frecom durante el pasado año.

El presidente de los constructores de la Región de Murcia, José Hernández, destaca también este salto europeo de la empresa lorquina: «Es un orgullo inmenso ver a empresas de la Región de Murcia liderando la modernización del sector a nivel continental. Casas Mundejo es el ejemplo perfecto de que la construcción murciana es sinónimo de vanguardia, I+D+i y empleo de altísima calidad. Son un referente indiscutible de hacia dónde camina nuestra industria», sostiene.

Joaquín García: "Queremos demostrar que aquí también somos capaces de innovar y hacer grandes cosas"

De la misma forma, Antonio Navarro Mompeán, presidente del Centro Tecnológico de la Construcción (CTCON) destaca que sirve de referencia para comprobar cómo una empresa tradicional del sector puede transformarse y posicionarse como referente en innovación cuando apuesta de forma decidida por la I+D+i.

«Desde CTCON hemos acompañado a la empresa en ese proceso de evolución tecnológica, trabajando conjuntamente en la mejora de su solución constructiva, mejoras innovadoras y asesoramiento para la industrialización que hoy le permiten estar presente en escenarios internacionales de referencia», señala.

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«Estamos abiertos a cualquier oportunidad que pueda surgir, como establecer contactos con otras empresas europeas y conocer nuevos modelos de construcción industrializad», asegura a este periódico el CEO, Joaquín García, que además reivindica el potencial innovador de la Región de Murcia: «Muchas veces somos los grandes olvidados, pero queremos demostrar que aquí también somos capaces de innovar, estar presentes en Europa y hacer grandes cosas», concluye.