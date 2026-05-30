Las exportaciones de queso de la Región baten récord en 2025

El valor de las exportaciones de quesos de la Región de Murcia alcanzó en 2025 los 23,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,6 por ciento respecto al año anterior, según destacó el pasado martes la desde esta semana exconsejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante su visita a la empresa Quesos Ruperto.

En volumen, las ventas al exterior también experimentaron un crecimiento significativo, con un aumento del 17,3 por ciento, hasta alcanzar las 2.493 toneladas, lo que supone 370 toneladas más que en 2024. Además, el sector ha ampliado su presencia internacional, al pasar de 25 a 35 mercados en un año.

Rubira subrayó que «se trata de un sector en crecimiento que está sabiendo adaptarse a los mercados y ganar presencia internacional gracias a la calidad de sus productos».

Entre los destinos más destacados se encuentran Italia y Estados Unidos, mientras que otros mercados como Portugal han registrado un crecimiento muy significativo, con un incremento superior al 160 por ciento.

La exconsejera puso en valor el trabajo del sector regional y resaltó que «el crecimiento de las exportaciones demuestra que apostar por la calidad, la diferenciación y la internacionalización es clave para seguir avanzando y generando oportunidades».

Rubira visitó en San Javier las instalaciones de Quesos Ruperto, una empresa que «en pocos años se ha consolidado como referente del sector quesero regional y nacional y ha logrado posicionarse en mercados internacionales gracias a la calidad de sus productos», explicó.

Rubira añadió que «empresas como esta reflejan el potencial del sector alimentario de la Región de Murcia, combinando tradición, innovación y orientación al mercado».

Reconocimiento internacional

Quesos Ruperto elabora sus productos con leche cruda de oveja procedente de su propia ganadería, mediante un proceso artesanal y sin aditivos, lo que permite ofrecer un producto natural y diferenciado.

El posicionamiento de la empresa murciana se ha visto reforzado por los reconocimientos obtenidos en certámenes internacionales como los ‘World Cheese Awards’, donde ha conseguido varias medallas, entre ellas dos ‘SuperGold’, la máxima distinción del concurso.

Noticias relacionadas

A estos premios se suman otros reconocimientos nacionales que consolidan el prestigio de la marca y del conjunto del sector quesero regional.