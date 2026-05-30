La Comunidad reformará las Juntas Rectoras de parques y reservas naturales de la Región

La Región de Murcia ha iniciado la reforma de la normativa que regula las Juntas Rectoras de los parques regionales y reservas naturales, los órganos encargados de canalizar la participación de administraciones, organizaciones sociales, sectores productivos y colectivos ecologistas en la gestión de los espacios protegidos.

La Consejería de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, ha abierto una consulta pública previa para recoger aportaciones antes de redactar un nuevo decreto, que sustituirá al vigente desde 1994. El proceso permanecerá abierto hasta el 8 de junio en el Portal de Transparencia.

El Gobierno regional considera que la norma actual ha quedado desfasada tras más de tres décadas y plantea una actualización para mejorar la agilidad, la transparencia y la participación. La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, aseguró que el objetivo es contar con órganos "más abiertos, más eficaces y mejor adaptados a la realidad social, económica y ambiental de cada territorio".

La futura regulación pretende corregir desequilibrios en la composición de las Juntas Rectoras, reforzar la representación de los distintos sectores implicados e incorporar criterios de igualdad de género. También busca simplificar procedimientos y favorecer una participación más efectiva de ciudadanos, colectivos y organizaciones.

Pasarela en el Parque Regional de Calblanque / CARM

Ferreira defendió que la agilidad administrativa implica "ser más resolutivos, simplificar procesos y estar más cerca de la ciudadanía y de quienes conocen el territorio a pie de campo". A su juicio, la nueva norma permitirá avanzar hacia una gestión más moderna y una representación más amplia.

El Ejecutivo defiende una gestión más ágil y participativa y los ecologistas denuncian que los órganos actuales apenas se reúnen

Desde los sectores vecinales y ecologistas, representandos en estos órganos, valoran la apertura del proceso de reforma y consideran que el debate debe servir también para analizar el funcionamiento práctico de los órganos de participación y garantizar la regularidad de las convocatorias previstas para las Juntas Rectoras, algo que no siempre se cumple.

Estos espacios sirven como punto de encuentro entre administraciones, organizaciones ambientales, sindicatos agrarios y otros actores vinculados al territorio. En ellos se exponen las actuaciones desarrolladas, se presentan las previsiones de gestión, se analiza el impacto ambiental de una actividad o proyecto o se intercambian propuestas relacionadas con los espacios protegidos.

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción, Rubén Vives, considera que la futura regulación puede ser una oportunidad para reforzar el papel de las Juntas Rectoras y favorecer una participación más activa de los distintos colectivos implicados. "La música suena bien, pero ahora hay que ver la letra".

La consulta pública marca así el inicio de una reforma con la que el Ejecutivo regional busca modernizar la gestión de los espacios naturales protegidos y fortalecer los mecanismos de participación social en la toma de decisiones.

Las Juntas Rectoras de la Región de Murcia

Actualmente, la Región de Murcia cuenta con juntas rectoras en ocho parques regionales y una reserva natural. Estos órganos reúnen a representantes de administraciones, organizaciones sociales, sectores económicos y colectivos ambientales para abordar cuestiones relacionadas con la gestión y conservación de los espacios protegidos.

Las juntas rectoras corresponden a los parques regionales de Sierra Espuña, Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, Cabo Cope y Puntas de Calnegre, Carrascoy y El Valle, Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, Sierra del Carche, Sierra de la Pila y Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán.

A ellas se suma la Junta Rectora de la Reserva Natural de los Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa, ubicada en el municipio de Calasparra.

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Esta estructura es la que el Gobierno regional pretende actualizar mediante el nuevo decreto actualmente en fase de consulta pública.