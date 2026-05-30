Agricultura subraya las buenas perspectivas de arranque en la campaña de fruta de verano

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha confirmado que la campaña de fruta de verano, en la que incluye la sandía, el melón y frutas de hueso como el melocotón, albaricoque, nectarina y ciruela, ha comenzado "con buenas perspectivas comerciales y productivas".

Así lo ha apuntado tras la reunión sectorial mantenida entre la directora general de Producciones y Mercados Agrarios del MAPA, Elena Busutil, y los responsables de fruta de hueso, sandía y melón de las organizaciones agrarias representativas.

El MAPA ha explicado que durante el encuentro se ha constatado que se han recuperado los niveles productivos, gracias a que no se han producido incidencias graves de carácter general "salvo algunos episodios localizados de granizo y lluvia" a primeros de mayo.

También, que la campaña ha comenzado "en las fechas habituales", a diferencia de la de 2025, "que comenzó con cierto retraso por las bajas temperaturas".

Ha recordado que en 2025 las exportaciones de fruta de hueso alcanzaron un récord en valor, con más de 1.640 millones de euros, a los que se sumaron otros 960 millones por los envíos de sandía y melón.

Ha informado que, según los datos presentados por la patronal europea Europech, que agrupa a las principales organizaciones del sector de fruta de hueso, la campaña en la Unión Europea (UE) "será positiva" en los principales países productores.

En relación con la sandía y el melón, ha indicado que la comercialización comenzó a mediados de abril, con una buena evolución de la demanda y que el sector prevé una mejora productiva respecto a campañas anteriores, especialmente en Andalucía y la Región de Murcia.

El pasado lunes lunes, Cooperativas Agroalimentarias de España, con datos de Europech, estimaba que la producción nacional de melocotón, paraguayo, pavía y nectarina podría alcanzar este año las 1.514.367 toneladas, lo que supondría un incremento del 6 % respecto a 2025 y un 14,16 % por encima de la media de las últimas cinco campañas.

El secretario de Agricultura de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Ignacio Huertas, ha denunciado antes de entrar en la reunión que alguna cadena de supermercados agota sus existencias de fruta de hueso por las mañanas de tal forma que es difícil para un consumidor adquirir una pieza por la tarde en una de sus tiendas.

"Con esta falta de abastecimiento se provoca un recorte forzado de la demanda, que a su vez suele llevar aparejado una bajada artificial de los precios en origen", ha criticado.

Huertas también ha denunciado que su organización ha detectado algunos casos de "márgenes comerciales abultados, con fruta a precios elevados en destino", mientras que los que cobran los agricultores "apenas cubren los costes de producción".

A su juicio, la campaña de fruta de hueso será "normal, sin grandes producciones a nivel europeo y con un previsible equilibrio entre producción y consumo".

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Huertas ha aprovechado la reunión para que el MAPA incluya a la cereza extremeña, muy afectada por las lluvias, en las ayudas por el tren de borrascas que se ha producido este año; según sus cálculos, las pérdidas alcanzan ya 13,8 millones de kilos por valor de 30 millones.