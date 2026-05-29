YOUTE Festival 2026: diez años convirtiendo el yute en moda, identidad y futuro

Hablar de YOUTE Festival es hablar de una idea que, diez años después de su nacimiento, ha dejado de ser solo una feria para convertirse en una auténtica plataforma de proyección para Caravaca de la Cruz, para la industria del yute y para un ecosistema empresarial que ha sabido transformar tradición en propuesta contemporánea. La edición de 2026, que se celebrará desde hoy, 29 de mayo, al 2 de junio, llega precisamente con ese valor simbólico: no se trata únicamente de conmemorar un aniversario, sino de mostrar hasta qué punto una iniciativa nacida desde el territorio puede consolidarse como un escaparate de artesanía, moda, empresa, cultura e innovación.

Bajo el lema «Caravaca, capital del yute y la moda con alma», esta décima edición refuerza una idea muy clara: el yute no es solo un material ligado a un pasado artesanal, sino una seña de identidad capaz de dialogar con el diseño, con la creatividad y con las nuevas exigencias del mercado. Esa es, en el fondo, una de las grandes aportaciones de YOUTE: haber ayudado a contar que detrás de la alpargata, del calzado de fibras naturales y de muchos complementos vinculados a este universo hay una historia de oficio, pero también de empresa, de esfuerzo colectivo y de capacidad para abrirse al mundo.

Tradición y territorio

La consolidación de YOUTE Festival no se entendería sin una colaboración institucional sostenida y sin la implicación directa del tejido empresarial del territorio. La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, a través del Instituto de Fomento (INFO) y de la Dirección General de Artesanía, vuelve a respaldar esta edición como una iniciativa que conecta promoción económica, identidad productiva, innovación e internacionalización. A ello se suma el apoyo del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, que ha entendido desde el principio el festival como una oportunidad para proyectar ciudad, comercio, patrimonio y actividad empresarial. Y, por supuesto, está también el compromiso de las empresas agrupadas en torno a CALZIA, que son la base real de este proyecto y las que dan sentido a una propuesta que nace del territorio, crece desde la colaboración y mira al futuro con ambición compartida.

Este años el área comercial reunirá a dieciséis marcas. / Enrique Soler

La programación de este año vuelve a demostrar esa doble alma del festival. Por un lado, está la feria comercial abierta al público, que se desarrollará del viernes 29 de mayo al lunes 1 de junio en el Claustro Monumental Jesuita, un espacio que aporta al evento una personalidad singular y que, además, este año amplía su apertura también al lunes por la mañana, coincidiendo con el mercado semanal de Caravaca. Esa decisión no es menor: convierte el festival en una experiencia todavía más conectada con la vida de la ciudad y subraya la voluntad de integrar comercio, patrimonio y dinamismo urbano en una misma propuesta. Por limitación de espacios disponibles, este años el área comercial reunirá a dieciséis marcas, entre ellas firmas consolidadas y nuevas incorporaciones como Nemonic, dentro de una oferta que combina calzado, complementos, bolsos y moda vinculada al yute, el punto y a las fibras naturales. Otra docena de empresas formarán parte de la participación profesional.

Pero YOUTE 2026 quiere ser algo más que un gran escaparate comercial. Por eso la programación incorpora también contenidos muy visuales y diferenciales, con capacidad para atraer no solo al público comprador, sino también a medios, visitantes y amantes de la cultura y la artesanía. Entre los momentos más destacados figuran las exhibiciones del Museo del Cáñamo de Callosa de Segura, que mostrarán en directo procesos tradicionales de trabajo de la fibra; la presencia de Ubedíes Artesanía, proyecto distinguido con el Premio Nacional de Artesanía 2025; y la performance artística en torno al libro Sincericidio, de Clemente Tormo, junto a propuestas musicales en directo que refuerzan la dimensión experiencial del festival. Todo ello contribuye a que YOUTE no se perciba únicamente como una feria sectorial, sino como una cita con relato propio, capaz de unir cultura material, territorio y expresión contemporánea.

Proyección y visibilidad

Uno de los anuncios más llamativos de esta edición es el nombramiento de Antonio Hidalgo como Embajador del Yute de Caravaca 2026, una figura que aporta visibilidad mediática y capacidad de conexión con públicos más amplios. Su presencia refuerza la idea de que el yute de Caravaca no debe quedarse encerrado en una lectura nostálgica o localista, sino proyectarse como un símbolo vivo, reconocible y capaz de comunicar valores como autenticidad, cercanía, creatividad y orgullo de origen.

Sin embargo, si algo marca el salto cualitativo de esta décima edición es su dimensión profesional e internacional. Los días 1 y 2 de junio, YOUTE desarrollará una agenda B2B en la que participarán compradores, distribuidores y prensa especializada internacional procedentes de países como Estados Unidos, Reino Unido, México, Colombia, Finlandia o Portugal. El objetivo es claro: que Caravaca no sea solo el lugar donde se exhibe producto, sino también un espacio donde se generan conversaciones, contactos y oportunidades de negocio para las empresas del sector. La agenda profesional incluye un desayuno coloquio sobre tradición, artesanía, autenticidad, trazabilidad e IGP Yute de Caravaca, una mesa redonda internacional sobre cómo debe adaptarse la industria a las nuevas exigencias de las marcas, reuniones individuales B2B y visitas a fábricas.

Vídeo promocional del YOUTE Festival 2026 / Calzia

Innovación y futuro

Especial relevancia tendrá también la jornada del martes 2 de junio, centrada en inteligencia artificial aplicada a la empresa del calzado y la moda. La propuesta no plantea la IA como un concepto abstracto o reservado a grandes compañías tecnológicas, sino como una herramienta útil para mejorar la eficiencia en la administración, en la organización, en la atención al cliente, en la producción y en la gestión diaria de una pyme. A ello se sumará la participación del INFO Región de Murcia, que informará sobre convocatorias y ayudas en ámbitos como internacionalización, innovación y digitalización, reforzando así la vocación práctica del encuentro profesional.

En definitiva, YOUTE Festival 2026 refleja muy bien el momento que vive el sector: un tiempo en el que ya no basta con preservar una tradición, sino que hay que saber actualizarla, comunicarla y convertirla en oportunidad económica. El gran mérito del festival, quizá, sea precisamente ese: demostrar que desde una ciudad como Caravaca de la Cruz se puede construir una propuesta con identidad propia, profundamente enraizada en el territorio, pero al mismo tiempo abierta a la innovación, a la internacionalización y al futuro. Diez años después, YOUTE no solo celebra lo recorrido; también señala con claridad hacia dónde quiere avanzar.