El Valle de Ricote estrena 14 miradores para impulsar el turismo ‘slow’ en Murcia

La Comunidad Autónoma ha puesto en marcha una nueva red de miradores interpretativos en el Valle de Ricote con el objetivo de reforzar este enclave como destino de turismo ‘slow’, un modelo basado en la contemplación del paisaje, la naturaleza, la tranquilidad y las experiencias alejadas del turismo masificado.

Catorce balcones al paisaje

El proyecto, denominado ‘Entre Palmeras y Limoneros’, ha permitido recuperar la ubicación y las estructuras de antiguos miradores para habilitar un total de 14 espacios panorámicos distribuidos entre los municipios de Villanueva del Río Segura, Ulea, Ricote y Ojós. Estos puntos han sido acondicionados para facilitar al visitante la interpretación del paisaje natural, agrícola y cultural del valle, además de favorecer actividades vinculadas al turismo de naturaleza, como la observación de aves.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, inauguró este viernes uno de estos nuevos espacios, el mirador del Cabecico de la Doctrina, en Ricote, acompañada por los alcaldes de Ojós, Ulea, Villanueva del Río Segura y Ricote, así como por representantes de la empresa adjudicataria del proyecto, Terra Nostra Mediterránea.

Los miradores por municipios

La red se reparte entre los cuatro municipios implicados. Villanueva del Río Segura contará con los miradores de La Morra, Ermita de San Roque, La Asomá y Parque de la Finca; Ulea dispondrá de los de Pinada del Trasvase, Corazón de Jesús y El Gurugú; Ricote suma El Rincón, Cabecico de la Doctrina y Fuente Buena; y Ojós incorpora Barranco de Ricote, Salto de la Novia, Sierra del Cajal y Estrecho de Solvente.

Entre las actuaciones realizadas figuran la creación y renovación de contenidos interpretativos, la reposición de vinilos informativos, la mejora y reubicación de mesas panorámicas y distintos trabajos de acondicionamiento para hacer más cómoda y completa la experiencia del visitante.

Turismo tranquilo y experiencias auténtica

Conesa destacó que esta red de miradores "permitirá diversificar la oferta turística del Valle de Ricote y fomentar un modelo de turismo respetuoso, vinculado a la contemplación, al paisaje y a las experiencias auténticas". La consejera subrayó además que estos espacios se integrarán en distintas propuestas turísticas orientadas al descubrimiento del entorno natural, cultural y etnográfico del valle.

El proyecto busca poner en valor la singularidad de un territorio marcado por su herencia morisca, sus huertas tradicionales, el paisaje agrícola, las palmeras, los limoneros y la arquitectura popular. También pretende impulsar productos vinculados al turismo de naturaleza y al ‘birdwatching’, un segmento en crecimiento dentro del mercado europeo.

En este sentido, el Valle de Ricote es un corredor ecológico entre las sierras del interior y el río Segura, con enclaves incluidos en Zonas de Especial Protección para las Aves y espacios integrados en la Red Natura 2000, lo que lo convierte en un entorno especialmente atractivo para la observación de fauna y la interpretación ambiental.

El proyecto ‘Valle de Ricote Slow’

La actuación forma parte del proyecto ‘Valle de Ricote Slow’, dotado con 3,3 millones de euros procedentes de fondos europeos Next Generation EU. La iniciativa implica a Ricote, Ojós, Ulea y Villanueva del Río Segura y persigue consolidar este territorio como referente nacional del turismo tranquilo, sostenible y vinculado al paisaje.

Noticias relacionadas

La Comunidad prevé reforzar ahora la promoción del destino con nuevas acciones, como una campaña audiovisual con vídeos e imágenes promocionales, la creación de una web específica del proyecto y una página integrada en el portal turístico regional. También se organizarán viajes de familiarización dirigidos a agentes de viajes, medios de comunicación, creadores de contenido e influencers especializados, además de nuevas estrategias para comercializar los productos turísticos vinculados al Valle de Ricote.