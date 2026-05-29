El PSOE no da ni cien días a la nueva consejera de Salud: "No puede asumir el cargo"

Por regla general, a los cargos políticos se les da cien días de cortesía para que se habitúen a su nuevo entorno y comiencen a trabajar con normalidad antes de iniciar el habitual toma y daca entre partidos. Sin embargo, la nueva consejera de Salud, Isabel Ayala, no va a tener esa suerte, puesto que va a asumir sus responsabilidades en pleno desarrollo de las investigaciones de la 'trama de las prótesis'.

Este viernes, la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional Marisol Sánchez afirmó que la nueva consejera del ramo, Isabel Ayala no puede asumir el cargo "por decencia", teniendo en cuenta su supuesta responsabilidad en la citada trama, dado que era directora gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS) mientras se llevaba a cabo un fraude millonario colocando a pacientes prótesis caducadas y no homologadas.

Creen que la remodelación del Gobierno no es más que una "operación de maquillaje"

Según la investigación de la Policía Nacional, la trama operó durante más de siete años, constatando que se utilizaron prótesis caducadas en operaciones, algo que, recordó Sánchez, el consejero de Salud cesado, Juan José Pedreño, negó en reiteradas ocasiones.

Para el PSOE de la Región de Murcia, la remodelación del Ejecutivo del presidente Fernando López Miras responde a una "operación de maquillaje para seguir tratando de tapar y controlar la trama de las prótesis", si bien ha nombrado como nueva consejera a quien era número dos en la cúpula de Salud.

"Es como poner al lobo a cuidar a las gallinas", declaró Sánchez, pidiendo a López Miras que no se esconda "detrás de maniobras políticas" ni intente cerrar esta crisis sanitaria "con un simple cambio de caras". "La ciudadanía merece respuestas y responsabilidades ante uno de los mayores escándalos sanitarios vividos en la Región", remarcó.

Insisten a López Miras para que comparezca en la Asamblea

El Grupo Socialista en la Asamblea ha registrado la solicitud para que López Miras comparezca para dar explicaciones sobre la trama, así como una batería de solicitudes de documentación para que el Gobierno regional dé toda la información.

Durante un encuentro con los medios del delegado del Gobierno y secretario general del PSRM, Francisco Lucas, este calificó de "inaceptable" el nuevo nombramiento: "Por responsabilidad, por dignidad, por decencia y por respeto a la región de Murcia y a todos los pacientes de nuestra región, no debe de aceptar el cargo. Además, emplazó al presidente López Miras a "cesar de inmediato a toda la cúpula del SMS".

PP: "El PSOE sigue estirando el chicle"

Para la diputada regional del PP María del Carmen Ruiz Jódar, con estas manifestaciones el PSRM "sigue estirando el chicle" para "intentar desviar la atención de sus casos de corrupción".

"Es paradójico que los socialistas condenen y dilapiden a los responsables de la Consejería de Salud, contra los que no pesa nada judicialmente, mientras, ante todos los imputados y casos de corrupción que afecta a su partido, no dicen ni una palabra; se quedan mudos", lamentó Ruiz Jódar.

La diputada recordó, como ha hecho otras veces, que fue la propia Consejería de Salud fue la que denunció ante la Fiscalía las presuntas irregularidades relacionadas con prótesis en la Arrixaca. De hecho, subrayó que esta acción se llevó a cabo bajo la gerencia de la nueva consejera, que también renovó al equipo responsable de la Unidad de Aprovisionamiento Integral del SMS.

Ruiz Jódar declaró que "hay que dejar trabajar al juez" y aseguró que "la colaboración de la Consejería de Salud está siendo absoluta".