Los sindicatos de la Región esperan más diálogo social tras la remodelación del Gobierno regional para retomar las negociaciones pendientes

UGT pide al Gobierno regional tras su remodelación que «apueste por el diálogo social, que se distancie de la ultraderecha y que cuente con la voz de las personas trabajadoras en este final de legislatura». Para el sindicato, es imprescindible que el Ejecutivo autonómico de López Miras apueste «de una forma clara por la mejora de las condiciones sociales y laborales de la ciudadanía». De lo contrario, advierten, «será solo un cambio más estético que real». En este sentido,

Ante los deberes que le ‘ponen’ por delante al nuevo Gobierno, que tendrá poco menos de un año antes de las elecciones autonómicas de 2027, la Comunidad tiene que declarar zonas tensionadas para impedir «más subidas abusivas de los precios del alquiler, dotar de recursos al Instituto de Salud y Seguridad en el Trabajo, atraer nuevas inversiones en Cartagena para ofrecer alternativas al cierre de Sabic, así como desarrollar todas las estrategias del empleo de calidad, contra la economía sumergida, de reducción de la brecha salarial de género».

Y, por supuesto, añaden desde el sindicato, «urge auditar las prácticas fraudulentas en el SMS, reducir las ratios y esperas en Sanidad, mejorar las instalaciones eléctricas de los centros educativos para que tengan aire acondicionado, fortalecer al Imas y reducir sus atascos y cumplir con la ley regional de recuperación y protección del Mar Menor, entre otros retos».

Por parte de Comisiones Obreras aplauden la remodelación del Gobierno: «A un año vista de las elecciones y con todos los retos y cuestiones que están abiertas que hay a nivel regional, pues nos parece comprensible que haya habido una reestructuración del gobierno», expone la secretaria general del sindicato, Teresa Fuentes.

Juan Antonio Pedreño le pone una "matrícula de honor" a la ‘superconsejera’ Marisa López Aragón

Respecto a los cambios en la Consejería de Empresa y Empleo -de la que se hará ahora cargo Luis Alberto Marín tras el ‘salto’ de Marisa López Aragón como ‘superconsejera’ al asumir Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital- desde Comisiones esperan «a partir de ya» la llamada de Marín para comenzar a hablar y tratar asuntos que están pendientes y «abiertos» como la negociación del convenio de la sanidad privada, el bloqueo de los cuatro convenios en el sector del campo, entre otros retos.

Por último, Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur, Ucoerm y Cepes, destaca que se trata de una remodelación «parcial» del Gobierno regional ante la entrada de Isabel Ayala y Joaquín Buendía, dos personas conocedoras de los departamentos que van a tener que dirigir, por lo que los cambios se producen «con continuidad y reconociendo el trabajo realizado por los consejeros salientes».

El presidente de Ucomur considera que la exconsejera de Agricultura, Sara Rubira, «ha hecho un trabajo, como mínimo, aceptable», mientras que Marisa López Aragón «ha hecho un trabajo de matrícula de honor» en Empleo y Economía Social y espera que ahora lo haga «igual» de bien en su nueva responsabilidad como consejera portavoz y con una cartera tan importante como Hacienda.

También destaca la labor de Luis Alberto Marín, de quien dice que «ha realizado un trabajo muy bueno en defensa de la Región» allá donde ha tenido que hacerlo y que ahora pasa «a un ámbito que conoce bien». Además, recuerda que también «ha estado muy centrado con nosotros durante la celebración de Murcia Capital de la Economía Social», por lo que considera que «va a hacer un trabajo de compromiso y apoyo».