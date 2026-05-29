El ruido bajo el mar también contamina: el ‘traductor’ murciano que escucha el océano

El Centro Tecnológico Naval y del Mar (CTN), con sede en Fuente Álamo, ha presentado en OCEANOISE 2026 la plataforma Marine Acoustics Data Knowledge Hub, un nuevo ecosistema digital pensado para mejorar la gestión ambiental del ruido submarino. La herramienta nace con el objetivo de reunir datos, conocimiento técnico, recursos especializados y servicios que permitan a empresas, administraciones, puertos, consultoras, promotores offshore y centros de investigación tomar decisiones con mayor rigor científico.

El ruido submarino es uno de los retos ambientales que gana peso en mares y océanos. No se trata solo del sonido que generan barcos, puertos, obras marítimas, proyectos energéticos o infraestructuras en el mar, sino de cómo ese ruido puede afectar a la fauna marina, a los ecosistemas y a la planificación de nuevas actividades económicas vinculadas a la llamada Economía Azul.

Presentación del 'traductor' de ruido oceánico en OCEANOISE 2026 de Cataluña / L.O.

Datos para interpretar el ruido

El problema, según plantea CTN, no está únicamente en medir ese ruido, sino en saber interpretarlo. Las señales acústicas submarinas pueden obtenerse con equipos, metodologías y condiciones muy distintas, lo que dificulta comparar estudios y convertir esos datos en decisiones claras. La nueva plataforma busca precisamente salvar esa distancia: transformar datos acústicos complejos en información técnica fiable, comparable y útil.

La directora de CTN, Noelia Ortega, explica que el objetivo es convertir el dato acústico en "un lenguaje técnico común" capaz de apoyar decisiones con mayor rigor, reducir incertidumbres y facilitar una gestión más coordinada del ruido submarino. La plataforma pretende servir como puerta de entrada a soluciones, recursos, conocimiento técnico y servicios especializados para quienes necesitan medir, justificar, interpretar, modelizar, visualizar, validar o reducir el impacto del sonido bajo el agua.

La nueva tecnología del CNT permite crear mapas de ruido submarino / L.O.

Nuevo hub internacional

El nuevo hub se dirige a un amplio abanico de usuarios: empresas, administraciones públicas, consultoras ambientales, ingenierías, promotores de proyectos offshore, autoridades portuarias, fabricantes de equipos acústicos, universidades y centros de investigación. Su vocación es funcionar como un punto de encuentro internacional entre industria, ciencia y administración.

Entre los ámbitos que articula la plataforma figuran la medición y el procesado de señales acústicas, la elaboración de mapas de ruido submarino, la modelización de escenarios, la evaluación del impacto sobre fauna marina, la calibración de equipos, la consultoría técnica, las medidas de mitigación y el desarrollo de materiales avanzados.

La idea central es sencilla: medir mejor para decidir mejor. En un contexto de expansión de la actividad marítima, crecimiento de los proyectos offshore, mayor tráfico portuario y aumento de la sensibilidad ambiental, contar con datos homogéneos y bien interpretados resulta clave para diseñar campañas, anticipar impactos, plantear medidas correctoras y respaldar autorizaciones o decisiones regulatorias.

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Con esta iniciativa, CTN refuerza su papel como centro tecnológico especializado en la Economía Azul y como puente entre la investigación, la industria y las administraciones. La plataforma Marine Acoustics Data Knowledge Hub ya está disponible para entidades y profesionales interesados en acceder a recursos, soluciones y servicios especializados en materia de ruido submarino.