La Región inicia el camino para aprobar el Plan de Ordenación de Carrascoy tras más de 30 años de espera

Más de treinta años después de que las sierras de Carrascoy y El Valle obtuvieran protección ambiental, la Región de Murcia parece acercarse por fin a una de sus asignaturas pendientes más molestas. La apertura de la consulta pública previa para elaborar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las sierras de Carrascoy, El Valle, Altaona y Escalona supne el primer movimiento administrativo tangible hacia un documento muy reclamado por organizaciones ecologistas, científicos y partidos de la oposición, que durante décadas han denunciado la ausencia de una herramienta básica para ordenar y gestionar uno de los espacios naturales más valiosos del territorio regional.

La Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor ha iniciado oficialmente la tramitación del procedimiento para aprobar el futuro decreto del PORN mediante una consulta pública que permanecerá abierta durante un mes a través del BORM y del Portal de Transparencia. El consejero Juan María Vázquez defendió que el proceso nace con la intención de "ordenar, integrar y hacer más eficaz la gestión de uno de los grandes espacios naturales de la Región", incorporando desde el principio la participación de los actores vinculados al territorio. La consulta permitirá identificar problemas, valorar la necesidad de la norma, definir sus objetivos y estudiar posibles alternativas regulatorias y de gestión.

Aunque pueda parecer un trámite administrativo más, para numerosos sectores supone un paso de enorme relevancia. El PORN de Carrascoy y El Valle acumula una historia marcada por retrasos, anuncios incumplidos y sucesivos cambios de estrategia. El parque regional fue declarado en 1992 y, desde entonces, nunca ha llegado a disponer plenamente del instrumento de planificación que exige la legislación ambiental.

La propia Comunidad Autónoma reconoce ahora la necesidad de actualizar una ordenación cuya aprobación inicial se remonta a 2005 y adaptarla a las exigencias establecidas por la Ley estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad. El futuro documento integrará además otras figuras de protección presentes en el ámbito, como el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Carrascoy y El Valle y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona.

La intención del Gobierno regional es disponer de una herramienta única que coordine la gestión de estos espacios protegidos, evitando duplicidades y reforzando la seguridad jurídica. "Hablamos de un espacio de enorme valor ambiental, paisajístico y cultural, que requiere una planificación coherente para compatibilizar la conservación de sus hábitats y especies con los usos tradicionales, el desarrollo sostenible y el disfrute responsable por parte de la sociedad", sostuvo Vázquez.

El puerto de la Cadena en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy / L.O

El ámbito afectado comprende cerca de 30.900 hectáreas distribuidas entre los municipios de Murcia, Alhama de Murcia y Fuente Álamo. Se trata de una de las grandes infraestructuras verdes del sureste peninsular. Los inventarios ambientales identifican hasta veinte hábitats de interés comunitario, cinco de ellos considerados prioritarios por la normativa europea.

La riqueza faunística constituye otro de los principales argumentos para impulsar el plan. El territorio alberga poblaciones de águila perdicera, águila real, búho real, azor común o águila culebrera europea, además de especies tan sensibles como el gato montés, diversos quirópteros cavernícolas o el galápago leproso.

Precisamente el buen estado de conservación de poblaciones de gato montés es uno de los aspectos que destacan desde Ecologistas en Acción. Su portavoz regional, Rubén Vives, considera que la zona desempeña un papel estratégico para la conservación de grandes rapaces. Además, la denominada Cordillera Sur funciona como área de dispersión para ejemplares juveniles de águila real y águila perdicera, una especie especialmente amenazada en la Región. Sin embargo, la organización recibe el anuncio con prudencia. "Lo anuncian, pero todavía no hay documentos", recuerda Vives, quien considera prematuro valorar el contenido de una iniciativa cuyo alcance real aún se desconoce.

Una de las principales incógnitas reside en cómo se coordinará este nuevo procedimiento con el Plan de Gestión Integral de los espacios Red Natura 2000, actualmente en tramitación. Ecologistas en Acción sostiene desde hace tiempo que ambos instrumentos deberían aprobarse conjuntamente para evitar contradicciones normativas y cumplir los criterios de integración recogidos tanto en la legislación estatal como en acuerdos previos de la propia Administración regional.

El plan permitirá controlar mejor las construcciones irregulares y la transformación agrícola

Más allá de la discusión jurídica, la aprobación del PORN se considera fundamental para afrontar algunos de los conflictos existentes en el territorio. Entre ellos, la transformación de secanos y terrenos forestales en regadío, la proliferación de construcciones irregulares o las presiones urbanísticas asociadas a determinados desarrollos residenciales.

Vives recuerda que estos documentos sirven precisamente para diagnosticar problemas, establecer prioridades y fijar medidas de gestión que permitan compatibilizar conservación y actividad humana. También subraya que una parte importante de este espacio natural coincide con áreas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley del Mar Menor, por lo que su adecuada planificación podría contribuir indirectamente a los objetivos de recuperación ambiental de la laguna.

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Por el momento, el anuncio de la Consejería abre una nueva etapa en un expediente que parecía condenado a una eterna espera. El proceso apenas comienza y todavía habrá que esperar muchos meses de tramitación por delante, informes sectoriales, alegaciones y aprobaciones sucesivas. Pero el simple hecho de que el PORN vuelva oficialmente a la agenda administrativa ya supone una novedad significativa para un espacio protegido que lleva más de tres décadas esperando el documento llamado a definir su futuro.