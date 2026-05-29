La Región entra en modo verano: calor intenso de día y noches cada vez más tropicales

La Región de Murcia encara el último fin de semana de mayo con sabor anticipado a verano. El calor gana terreno, las máximas se instalarán por encima de los 30 grados en buena parte del territorio y las mínimas empiezan a dejar claro que las noches frescas tienen los días contados. Todavía no será un episodio extremo, pero sí un aviso: junio llama a la puerta y el termómetro ya empieza a comportarse como si quisiera abrirla.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este viernes estará marcado por cielos poco nubosos o despejados y temperaturas en ascenso, salvo en el litoral, donde apenas cambiarán. Murcia alcanzará los 37 grados, mientras que Caravaca de la Cruz, Lorca y Yecla llegarán a los 34. Cartagena se quedará en unos más llevaderos 30 grados, gracias al efecto suavizador del Mediterráneo.

Más calor el sábado

El sábado continuará la escalada térmica. Las mínimas subirán y las máximas se mantendrán sin grandes cambios o seguirán aumentando. Murcia repetirá con 37 grados y Caravaca subirá hasta los 35, al igual que Yecla. La jornada será poco nubosa, aunque en las sierras crecerán nubes de evolución y no se descarta algún chubasco ocasional. El viento será flojo, con tendencia a soplar de componente sur durante el día.

Temperaturas del sábado [object Object]

El domingo traerá un pequeño respiro en las máximas, aunque el ambiente seguirá siendo claramente caluroso. Murcia bajará ligeramente hasta los 35 grados, Caravaca marcará 34, Lorca se mantendrá en 34 y Yecla rondará los 33. En Cartagena, el termómetro seguirá en los 30 grados, pero la mínima alcanzará los 20, el umbral que marca las llamadas noches tropicales, aquellas en las que la temperatura no baja de esa cifra.

A un grado de la llegada de las noches tropicales

La tendencia continuará el lunes, con pocos cambios y valores muy similares. Cartagena repetirá mínima de 20 grados y Lorca también alcanzará ese registro, mientras que Murcia se quedará en 19, a solo un paso de entrar en territorio tropical nocturno. En otras palabras: el calor no solo aprieta de día, también empieza a quedarse a dormir.

El fin de semana dejará, por tanto, ambiente de manga corta, terrazas llenas y primeras noches en las que abrir la ventana quizá ya no sea suficiente. El verano meteorológico todavía no ha comenzado oficialmente, pero en la Región de Murcia el termómetro ya ensaya su papel protagonista.