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Primer centro de la Región que suspende las clases por calor: 850 alumnos enviados a casa en Alhama

El IES Valle de Leiva activó su protocolo tras registrar más de 30 grados en una clase y más de 27 en el resto de aulas

El IES Valle de Leiva interrumpe las clases por altas temperaturas en las aulas

El IES Valle de Leiva interrumpe las clases por altas temperaturas en las aulas / L.O.

L.G.

Los 850 alumnos del IES Valle de Leiva de Alhama de Murcia han visto interrumpidas las clases a las 13:25 de la tarde por las altas temperaturas que registraban en ese momento las clases en base al protocolo que tiene establecida la Consejería de Educación y el propio centro educativo. Ésta es la primera vez este año que se mandan a alumnos a su casa por calor desde un centro educativo.

La suspensión de la actividad docente se ha producido después de que la dirección del centro comprobara la temperatura clase a clase con termómetros de mano. "Una de las clases estaba a 30,1 grados centígrados y el resto superaban los 27 grados. Tenemos ventiladores pero pese a ello hacía mucho calor hoy", explicó a esta Redacción el director del centro, Roberto García, quien añadió que se ha avisado a los padres y madres de los alumnos por correo electrónico y se ha dado parte a la Consejería de Educación a través de la Inspección.

"Solo se han quedado en las aulas los alumnos que no tienen permiso de sus progenitores para abandonar el centro, que es solo un 10%", puntualizó García.

El pasado año, este instituto interrumpió las clases por calor hasta en once ocasiones

Sin aire acondicionado en las clases

El IES Valle de Leiva no tiene aún climatización en las clases aunque se está instalando el aire acondicionado desde Semana Santa, pero todavía no han acabado las obras. "Por la noche dejamos las ventanas abiertas para que se vaya el calor, pero a veces no se consigue bajar la temperatura", precisó el director.

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El protocolo sobre calor de la Comunidad establece que las clases se deben interrumpir en caso de calor mientras que los centros tiene libertad para cesar la actividad a raíz de sus mediciones. En el caso de Alhama, su protocolo indica que si una llega a 30 grados y las demás están por encima de 27 hay que mandar a los alumnos a su casa. "En ese sentido somos más restrictivos", aseguró el director del centro. Este instituto el año pasado interrumpió las clases por calor hasta en 11 ocasiones.

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