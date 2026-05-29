Planes de Fin de Semana en la Región: tartas de queso, carrozas embrujadas y barcos militares

La Región de Murcia encara el último fin de semana de mayo con una agenda que invita a salir a la calle, mirar al mar, brindar con una tapa y dejarse llevar por la música. De viernes a domingo, los planes se reparten entre el sabor dulce de las mejores tartas de queso en el Jardín Chino, las fiestas populares de Alcantarilla y Archena, los actos del Día de las Fuerzas Armadas en Cartagena, los conciertos de Murcia Tres Culturas y una ruta junto al Mediterráneo por el Sendero Azul de Los Cocedores, en Águilas.

Con actividades gratuitas, propuestas al aire libre, gastronomía, tradición y música en directo, el fin de semana llega cargado de excusas para moverse por la Región. Hay opciones para quienes buscan ambiente festivo, para los que prefieren perderse por el litoral, para los amantes del tapeo y también para quienes quieren despedir mayo con una noche de conciertos bajo el cielo de Murcia.

Cartel anunciador del The Cheesecake Cup / L.O.

Las mejores tartas de queso del país se dan cita en Murcia

Murcia tiene este fin de semana una cita muy dulce. Hasta este domingo 31 de mayo, el Jardín Chino se convierte en el gran escaparate nacional de la tarta de queso con la llegada de The Cheesecake Cup, el primer campeonato de España dedicado a la cheesecake. La entrada es gratuita y el evento reune a algunos de los obradores más reconocidos y virales del país, en una propuesta que combina gastronomía, música en directo, foodtrucks y ambiente urbano al aire libre.

Tras su paso por Madrid, donde congregó a más de 100.000 asistentes, aterriza en la capital de la Región como nueva parada de su recorrido nacional. Los participantes compiten con dos elaboraciones: una receta clásica, centrada en la cremosidad y la esencia de la cheesecake tradicional, y otra más innovadora, pensada para sorprender con sabores originales y combinaciones creativas.

El público tiene un papel protagonista, ya que podrá degustar las distintas propuestas y votar por su favorita mediante códigos QR integrados en los tickets. Sabor, textura, cremosidad, presentación, originalidad y base serán algunos de los aspectos a valorar para elegir la mejor tarta de queso del campeonato.

La cita contará con nombres como La Tarta de Oro, Delirio, Ansia Cheesecake, San&dra Cheesecake, Kremós, JM Cakesss, 22 Grados Valencia, Quesarte Cheesecake, La Paca Cheesecake, Materia by Pedro Trujillo, La Coquettería, IAIA Cheesecake y La Gula, entre otros. Una parada imprescindible para quienes quieran convertir el fin de semana en una ruta de cuchara, queso crema y mucho pecado dulce.

La feria permanece abierta de 12.00 a 00.00 horas.

Quema de la Bruja de Alcantarilla en una pasada edición de las fiestas / L.O.

Gran desfile de Carrozas en Alcantarilla

Alcantarilla encara este fin de semana la recta final de sus Fiestas de Mayo, declaradas de Interés Turístico Regional, con tres días en los que la calle volverá a ser el gran escenario de la celebración.

El viernes por la tarde, la devoción y la tradición huertana se darán la mano con la Ofrenda de Flores a la Virgen de la Salud y la Exaltación Huertana, prevista a las 19.00 horas entre la plaza de la Inmaculada y la plaza de San Pedro. La noche tendrá acento musical con Radar Indie, a las 20.30 horas en la plaza Adolfo Suárez; el Pasacalles de la Bruja, a las 22.30 horas; Molan Los 90, a las 23.00 horas en el Recinto de Fiestas, y un concierto sorpresa con sesión de DJ Arroner a las 23.30 horas.

El sábado estará marcado por el ambiente familiar y festero. El Centro Cultural Infanta Elena acogerá una Jornada de Juegos de Mesa, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, dirigida a mayores de 12 años. A las 10.30 horas tendrá lugar el traslado de la Virgen de la Salud desde la Iglesia de San Pedro hasta la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, mientras que a mediodía se celebrará el Pasacalles de Peñas y Reparto de Juguetes, desde la plaza de San Pedro hasta la plaza Adolfo Suárez. Allí mismo, a las 13.30 horas, la Federación de Peñas Festeras y Culturales ofrecerá una degustación de jamón.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 21.30 horas con el Gran Desfile de Carrozas, que recorrerá el itinerario desde la calle Término hasta la plaza de España. Ya de madrugada, a la 1.30 horas, el Recinto de Fiestas acogerá el Gran Espectáculo de la Quema de la Bruja y Piromusical, al que seguirá una sesión de DJ con Arroner, Nacho Román y Jorginho.

La programación concluirá el domingo con los actos en honor a la Virgen de la Salud. A las 19.00 horas se celebrará una misa en la plaza de la Inmaculada y, a las 20.00 horas, partirá la procesión de la patrona hasta la Iglesia de San Pedro. A su paso por la plaza Adolfo Suárez se lanzará un castillo de fuegos artificiales y, a la llegada de la Virgen a San Pedro, el chupinazo pondrá el punto final a las Fiestas de Mayo 2026.

Además, las Barracas Huertanas permanecerán abiertas hasta el sábado 30 en el aparcamiento de la calle Numancia, con comidas desde las 13.30 horas los días 29 y 30 y cenas desde las 20.00 horas, sin reserva previa.

Cartagena acogerá este sábado en la explanada del Puerto una exposición de material de diferentes unidades de las Fuertas Armadas / Felipe G. Pagán / Ayuntamiento de Cartagena

Cartagena celebra el Día de las Fuerzas Armadas

Cartagena volverá a mirar este fin de semana hacia su puerto con motivo de la conmemoración del Día de las Fuerzas Armadas, una cita que llenará la ciudad de actos solemnes, música y actividades abiertas al público. La programación se desarrollará entre el viernes y el sábado, con la explanada del Puerto y la plaza del Ayuntamiento como principales escenarios.

El primer acto tendrá lugar este viernes, a las 21.19 horas, con el arriado solemne de Bandera en la explanada del Puerto. La ceremonia contará con la participación de distintas unidades de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, entre ellas el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, una Unidad de Música y la escuadra de gastadores del Tercio de Levante. Además, la Batería de Salvas del Regimiento de Artillería Antiaérea número 73 del Ejército de Tierra rendirá homenaje con su intervención.

La jornada más familiar llegará el sábado, de 11.00 a 18.00 horas, también en la explanada del Puerto, donde cartageneros y visitantes podrán recorrer una exposición con material de diferentes unidades de las Fuerzas Armadas en la Región de Murcia. En ese mismo horario, los interesados tendrán la oportunidad de visitar el cazaminas Sella, perteneciente a la Fuerza de Medidas Contra Minas, que permanecerá atracado en el Puerto de Cartagena.

La conmemoración concluirá el sábado por la tarde con música. A las 20.30 horas, la plaza del Ayuntamiento acogerá un concierto de la Unidad de Música del Tercio de Levante, dirigida por el comandante Víctor Enguídanos. En esta actuación estará acompañada por la Escuela Coral Sauces, bajo la dirección de Claudia Cañavate, y por la Masa Coral Tomás Luis de Victoria, dirigida por Cristóbal Vogúmil.

Uno de los elementos más destacados de esta edición es la apuesta por unas fiestas más accesibles. La feria mantiene medidas como el Fast Pass para personas con discapacidad, tramos sin ruido dirigidos a personas con trastorno del espectro autista, cascos insonorizados y espacios reservados en distintos actos festivos. A ello se suma la vertiente solidaria de la programación, con la colaboración de entidades sociales del municipio como AFAMAR, ADIVAR, Arzheina, Llano del Barco, Clínica UNER y la Asociación Española Contra el Cáncer.

Este sábado se celebra en Archena el Gran Desfile-Parada de Moros y Cristianos / Ayuntamiento de Archena

Noche de migas y regreso al medievo en Archena

Archena vivirá este fin de semana uno de los arranques más esperados de sus fiestas del Corpus, con una programación que combina tradición, música, convivencia y accesibilidad. La inauguración de la Feria de Atracciones inclusiva y del Campamento de Moros y Cristianos marcará el inicio de varios días de celebración, con medidas como Fast Pass para personas con discapacidad, tramos sin ruido, cascos insonorizados y espacios reservados en distintos actos.

El viernes, la fiesta tomará la calle con la Gran Noche Miguera, que se celebrará a las 20.00 horas en el entorno de Miguel Medina, Daniel Ayala, Jardín de Villa Rías y calles próximas. Ya de madrugada, a las 00.30 horas, tendrá lugar el chupinazo festero desde el Jardinillo, seguido de música en el Campamento festero con DJ FMarin.

El sábado llegará uno de los actos centrales: el Gran Desfile-Parada de Moros y Cristianos, previsto a las 20.00 horas, con recorrido desde la carretera del Balneario hasta la avenida del Carril. La noche continuará en el Campamento festero con el concierto gratuito de King Africa, a la 1.00 horas, y la actuación de DJ Joaquín Guillén.

El domingo estará marcado por la tradición religiosa y festera. A las 12.30 horas se celebrará la ofrenda de flores al Santísimo Corpus Christi con alarde de arcabucería en la Iglesia de San Juan Bautista. Por la tarde, a las 18.00 horas, partirá la romería de la Virgen de la Salud desde la ermita del Balneario hasta la parroquia, con ofrenda, misa y una explosión de color a las 19.30 horas en la plaza 1º de Mayo. La jornada concluirá a las 21.00 horas con la representación del Parlamento y Embajada de la Carta Puebla de Archena.

Layāli and Amanés actúan este viernes en el festival Murcia Tres Culturas / L.O.

Música mediterránea, flamenco y sonidos de raíz en Murcia Tres Culturas

Murcia Tres Culturas encara su recta final con un fin de semana pensado para disfrutar de la música al aire libre y redescubrir la ciudad a través de sus sonidos más mestizos.

La actividad comenzará el viernes, a las 20.30 horas, en el Patio de Santa Clara la Real, con la actuación de Layâli y Amanés y su propuesta Viaje al Maqam, un recorrido sonoro inspirado en la tradición musical árabe y mediterránea. Más tarde, a las 22.00 horas, la plaza de los Apóstoles acogerá a La Banda Morisca con Gitana Mora, un espectáculo que mezcla música andalusí, flamenco, sonidos populares y espíritu festivo.

El sábado 30 de mayo habrá doble cita. A las 20.30 horas, Cardamom Trio actuará en Molinos del Río con When the Sun Rises, una propuesta de raíz mediterránea con influencias orientales. El broche llegará a las 22.00 horas en la plaza Cardenal Belluga con Raimundo Amador, que rendirá homenaje a Pata Negra, la mítica formación que abrió camino entre el flamenco, el blues y el rock.

Cartel de 'Murcia de Tapas' / L.O.

42 bocados especiales en 'Murcia de Tapas'

El centro de Murcia vuelve a convertirse este fin de semana en una ruta para comer de barra en barra con una nueva edición de Murcia de Tapas, la iniciativa impulsada por Estrella de Levante que se celebra del 28 de mayo al 9 de junio con la participación de 42 bares y restaurantes.

Durante estos días, los locales participantes ofrecerán una tapa acompañada de un quinto de Estrella de Levante por 3,50 euros. Quienes quieran completar la experiencia podrán elegir el maridaje con una Estrella de Levante Reserva 60, en formato tercio, por 50 céntimos más.

La propuesta invita a murcianos y visitantes a recorrer distintas zonas del centro y descubrir creaciones gastronómicas pensadas para todos los gustos, desde bocados tradicionales hasta elaboraciones más creativas. Además, el público podrá votar por su tapa favorita a través de la web de Gastronosfera, donde también se puede consultar el listado completo de establecimientos y propuestas.

Entre todos los participantes en las votaciones se sorteará una escapada valorada en 350 euros, con estancia para dos personas, cena y acceso al spa en el Hotel Balneario de Archena. Una excusa perfecta para abrir boca antes del verano y redescubrir Murcia a golpe de tapa.

Playa de los Cocedores, en Águilas / CARM

Ruta por el sendero de los Cocedores

Águilas invita este fin de semana a descubrir uno de sus paisajes costeros más singulares con una ruta guiada gratuita por el primer tramo del Sendero Azul Los Cocedores, un itinerario que combina naturaleza, historia y vistas al Mediterráneo.

La actividad partirá a las 9.00 horas desde la zona de la Casica Verde, junto al panel del Sendero Azul, al final del Paseo Marítimo de Poniente. Desde allí, los participantes recorrerán un tramo junto al mar hasta el Mirador de Calarreona, antes de emprender el regreso.

El sendero toma su nombre de los antiguos cocedores de esparto que durante décadas formaron parte de la actividad económica local. A lo largo del recorrido, una guía oficial explicará la importancia de esta industria, en la que el esparto se sumergía en el agua para ablandar sus fibras antes de ser secado y trabajado.

La ruta también permitirá conocer otros elementos de interés patrimonial y medioambiental, como los búnkeres o nidos de ametralladora situados en las zonas de Matalentisco y Calarreona, además de disfrutar de playas con Bandera Azul y de la flora y fauna propias del litoral aguileño.

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El recorrido tiene una distancia aproximada de 4 kilómetros, dificultad fácil y una duración de entre dos horas y dos horas y media, por lo que está pensado para todo tipo de público. La actividad es gratuita, aunque el aforo está limitado a 30 personas. Para reservar plaza o ampliar información, los interesados pueden contactar en el teléfono 616 411 061.