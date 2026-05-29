Médicos de la Región dejarán de operar en la concertada y hacer horas extra desde el lunes

Médicos del Servicio Murciano de Salud (SMS) dejarán de hacer horas extra y operar en centros concertados a partir del próximo lunes, 1 de junio. De esta forma, los facultativos murcianos se suman a las protestas que hay convocadas a nivel nacional y que ya afectan a varias autonomías, una movilización con la que dejarán de hacer las 'peonadas' -como se conoce en el ámbito sanitario a las horas extra- que se utilizan para aligerar la lista de espera y con la que pretenden lograr mejoras laborales tras meses de manifestaciones.

El movimiento comenzó el pasado mes de abril en Galicia, Navarra y País Vasco, y esta previsto que a él se sumen desde el lunes médicos de distintos servicios de Madrid, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana, así como de la Región de Murcia, tal y como adelantan a La Opinión los responsables del sindicato Asociación Avanza Médica.

En concreto, los primeros en dar el paso han sido los servicios de Cirugía General y Anestesia del Hospital Reina Sofía de Murcia, quienes ya han comunicado a la dirección del centro sanitario de referencia del Área VII de salud que cesarán la actividad autoconcertada y actividad deslizada desde el 1 de junio. En este contexto, Avanza Médica en la Región de Murcia manifiesta su apoyo al cese de la actividad como medida adicional en el contexto de las huelgas médicas convocadas en la Región de Murcia, una decisión que ya avanzan que "podría extenderse a otros muchos servicios en las próximas horas o días, como ya está ocurriendo en toda España".

En plena reforma del Gobierno regional, que toca de lleno a la Consejería de Salud y al SMS, este será el primer gran conflicto al que tendrá que hacer frente la nueva consejera Isabel Ayala, quien aún no ha llegado a tomar posesión del cargo tras la salida de Juan José Pedreño.

El sindicato afirma que esta decisión, adoptada de manera mayoritaria por los facultativos de ambos servicios, "responde a la falta de voluntad negociadora demostrada por el Gobierno autonómico y la Consejería de Salud, que continúan negándose a mantener una reunión efectiva con el comité de huelga y a abordar las reivindicaciones planteadas por el colectivo médico".

El paro de la actividad concertada y de las 'peonadas' podría suponer la puntilla a las ya desbordadas listas de espera de la Región de Murcia, cuya situación se ha complicado en los últimos meses como consecuencia de los miles de cirugías, consultas y pruebas retrasadas por las huelgas médicas contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad y los incumplimientos de la Consejería.

En Madrid ya son cerca de medio centenar los servicios hospitalarios que han anunciado que se suman al paro de horas extra, al igual que en Cataluña, donde este viernes se cifraban en 38 los servicios de hospitales que no harán horas extra a partir de junio para forzar a Salut a negociar.

Reclamaciones • El cumplimiento real de la jornada de 35 horas. • La mejora de las medidas de conciliación y descanso. • La planificación transparente de la jornada y de las guardias. • Agendas en Atención Primaria adecuadas y realistas. • El reconocimiento profesional y retributivo acorde a la responsabilidad asumida por Médicos especialistas y residentes. • La creación de espacios de representación propios que permitan negociar nuestras condiciones laborales de manera efectiva y proporcional al peso del colectivo médico dentro del sistema sanitario. • Apoyo explícito de la Región de Murcia a un Estatuto Médico a nivel nacional.

Avanza Médica pide la apertura de una negociación

Avanza Médica considera especialmente grave que, "mientras los profesionales agotados por las guardias sostienen diariamente la actividad asistencial mediante esfuerzos extraordinarios y actividad voluntaria fuera de jornada, la Administración autonómica y nacional mantengan una actitud de bloqueo institucional y ausencia de interlocución".

La autoconcertación y la actividad deslizada han funcionado durante años como mecanismos extraordinarios para reducir demoras y sostener el sistema sanitario. Sin embargo, "no pueden seguir utilizándose como sustituto estructural de una adecuada planificación de recursos humanos ni como herramienta para neutralizar el legítimo ejercicio del derecho a la huelga".

Por ello, los responsables del sindicato piden al Gobierno regional la apertura inmediata de una negociación real con el Comité de Huelga y el reconocimiento efectivo de la representación del colectivo médico, condición imprescindible para avanzar hacia acuerdos estables que permitan mejorar tanto las condiciones laborales de los profesionales como la calidad asistencial ofrecida a los ciudadanos.

Recuerdan también que las demandas de los profesionales "no son nuevas ni improvisadas". Se trata de reivindicaciones presentadas hace meses y "orientadas a garantizar unas condiciones laborales dignas, compatibles con la responsabilidad asistencial que asumen diariamente los médicos y facultativos del Servicio Murciano de Salud".

Salud: "La incapacidad de la ministra pone en jaque las medidas de la Región"

Ante el anuncio de los médicos murcianos de dejar de hacer horas extra la próxima semana, la Consejería de Salud afirma que "la falta de diálogo e incapacidad de la ministra no solo está provocando unas huelgas que generan aumento de las listas de espera, sino que también va a poner en jaque las medidas que se están desplegando en la Región para reducirlas".

En este sentido, explican que "la Consejería de Salud mantiene su postura de diálogo abierto con los profesionales y lamenta el conflicto que está provocando el Ministerio de Sanidad, derivado de la negociación del Estatuto Marco y que perjudica a todos, pacientes y personal sanitario".