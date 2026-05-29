Juan José Pedreño: cinco años entre crisis heredadas y frentes abiertos en la sanidad

Llegó en un momento convulso, en plena crisis del coronavirus, a un departamento que estaba más que nunca en el punto de mira por las vacunaciones indebidas del entonces consejero Manuel Villegas y de su cúpula. El médico de familia y gestor sanitario Juan José Pedreño decidía asumir el cargo hace poco más de cinco años, después del terremoto político que supusieron las vacunaciones fuera de protocolo. Siempre ha tenido claro su papel, con un perfil más técnico que político, para recomponer la confianza en el sistema. Y, echando la vista atrás, no lo ha tenido nada fácil.

A lo largo de estos años, Pedreño ha tenido que hacer frente a otras tantas turbulencias y su salida coincide justo en pleno escándalo de la ‘trama de las prótesis’, aunque fuentes de San Esteban señalan que su salida estaba ya decidida y pactada antes de que estallase de lleno este fraude en el sistema sanitario regional.

De hecho, sus cinco años lo acreditaban como el consejero con más ‘antigüedad’ dentro del Ejecutivo murciano vigente hasta el anuncio de remodelación de Miras.

Su pilotaje al frente de las inmunizaciones masivas contra la covid, la ampliación del calendario vacunal, la implantación de la cirugía robótica o el impulso a la salud mental con la EMAP 2023-2026 son algunos de sus logros. Al quite siempre contra las huelgas de médicos y del personal sanitario a lo largo de estos años, la conflictividad laboral ha sido un frente constante.

A finales de 2022, la Consejería firmaba con el Sindicato Médico unos acuerdos para mejorar Atención Primaria y Urgencias que permitieron desconvocar uno de los paros más amenazantes. Pese a la rúbrica, los facultativos de la Región han realizado durante su etapa al frente de la Consejería diversas movilizaciones denunciando incumplimientos en la creación de plazas, la reorganización de agendas y la mejora real de la asistencia.

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Tampoco logró cerrar una de las controversias sanitarias más sensibles en los últimos meses: el cribado del cáncer de mama. La Consejería prometió ampliar la edad de las mujeres incluidas en el programa, de 45 a 74 años, pero el compromiso se ha ido retrasando y Salud ha admitido que la cobertura completa no llegará hasta finales de 2026 o incluso 2027. A esa demora se sumaron las quejas por retrasos en las citas y dudas en la comunicación de resultados de mamografías, un asunto especialmente delicado por su impacto directo en la prevención y en la confianza de las pacientes. También en los últimos meses le tocó dar la cara frente a la seguridad de las infraestructuras sanitarias tras el incendio registrado en la fachada del hospital Santa Lucía de Cartagena, que obligó a evacuar varias plantas y volvió a abrir un debate sobre los materiales, el mantenimiento y la capacidad de respuesta ante emergencias en centros hospitalarios.