Joaquín Buendía: el ingeniero que López Miras recluta para la batalla del agua

Joaquín Buendía nunca ha encajado del todo en el molde clásico del político de carrera. Ingeniero de formación, catedrático de Secundaria y funcionario de la Administración regional, el próximo consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca aterriza en una de las carteras más intensas del Gobierno regional.

Su nombramiento no ha sorprendido en los círculos políticos regionales. En realidad, llevaba tiempo orbitando alrededor de la primera línea autonómica. Su salida de la Alcaldía de Alcantarilla en abril de 2025, oficialmente motivada por razones personales, fue interpretada desde el primer momento como un movimiento calculado dentro de la estrategia de Fernando López Miras. Apenas abandonó el bastón de mando municipal, el Ejecutivo regional lo colocó al frente de Esamur, la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales. Era el paso previo antes del salto definitivo al Consejo de Gobierno.

Buendía llega ahora a Agricultura en plena tormenta política alrededor del agua, el Mar Menor y el futuro del Trasvase Tajo-Segura. Y lo hace precisamente desde uno de los centros neurálgicos de la gestión hídrica regional. Su paso por Esamur le permitió pilotar uno de los sistemas de reutilización de agua más avanzados de Europa y reforzar un perfil técnico que el Gobierno regional considera clave para la recta final de legislatura.

No es casualidad. Frente a perfiles más sectoriales o más políticos, López Miras apuesta ahora por un gestor acostumbrado a manejar estructuras complejas y negociar conflictos institucionales. En el PP regional lo definen como un hombre metódico, tranquilo y poco dado al ruido mediático. Pero quienes han compartido plenos con él saben que detrás de esa apariencia técnica también hay un dirigente con carácter político y cintura orgánica.

Un ingeniero 'extraordinario'

Su trayectoria explica buena parte de ese perfil. Antes de convertirse en alcalde de Alcantarilla en 2015, Buendía ocupó distintos cargos de responsabilidad dentro de la Administración autonómica. Su expediente académico también marcó diferencias desde joven: obtuvo el Premio Extraordinario Fin de Carrera en Ingeniería Técnica Industrial por la Universidad de Murcia.

Sin embargo, fue en Alcantarilla donde consolidó su peso político. Durante diez años gobernó el municipio con estabilidad y mayorías sólidas, convirtiéndose en uno de los alcaldes más reconocibles del PP regional. Su gestión estuvo ligada a proyectos de modernización urbana, al impulso industrial de la localidad y también a la recuperación del patrimonio hidráulico, como la rehabilitación del entorno de la histórica Noria de Alcantarilla.

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No todo fueron etapas tranquilas. Durante su mandato también afrontó polémicas, como la investigación judicial relacionada con la discoteca Bora Bora o un crudo enfrentamiento verbal con la oposición en un pleno municipal de 2022.