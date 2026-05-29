Isabel Ayala: la nueva 'cara para la Consejería de Salud llega desde dentro del sistema del SMS

La cuarta mujer que se coloca al frente de la Consejería de Salud. La última fue Encarna Guillén, que en 2017 cedió el testigo a Manuel Villegas, ya bajo el mandato de López Miras. La ceutiense Isabel Ayala no aterriza en la Consejería de Salud como una figura ajena al sistema, sino como una de sus principales gestoras en los últimos años. Hasta ahora directora gerente del Servicio Murciano de Salud, la médica de familia ‘asciende’ y asume el mando político del departamento tras la salida de Juan José Pedreño.

Ayala conoce la maquinaria sanitaria desde dentro. Antes de llegar a la cúspide del SMS fue directora general de Asistencia Sanitaria desde 2021, coordinadora médica de los Equipos de Atención Primaria del Área V del Altiplano y coordinadora del centro de salud de Bullas. También ha ejercido como médica de familia en distintos centros de salud y como médica de Urgencias en el hospital Morales Meseguer. Ese perfil asistencial, vinculado especialmente a Primaria, es uno de los activos que el Gobierno regional puede presentar ahora para intentar recomponer el diálogo con los profesionales.

Durante su etapa como gerente del SMS, Ayala ha tratado de vincular su gestión a tres grandes ejes: reducción de listas de espera, refuerzo de Atención Primaria y modernización del sistema. Salud ha defendido bajo su mando una mejora de los tiempos medios en cirugía, consultas externas y pruebas diagnósticas, así como un incremento de la actividad asistencial para absorber una demanda creciente. También ha puesto el foco en la digitalización, la imagen médica compartida, la atención a la cronicidad y el despliegue de herramientas como la inteligencia artificial en determinados procesos diagnósticos.

Otro de los logros que puede reivindicar es el impulso inversor en Atención Primaria, con nuevos centros de salud, ampliaciones y una mayor actividad en consultas de Medicina de Familia, Enfermería, Fisioterapia, Salud Bucodental o Trabajo Social. Desde la Consejería s han defendido a lo largo de estos meses que el primer nivel asistencial es la puerta de entrada al sistema y uno de los pilares para atender el envejecimiento, la cronicidad y la presión creciente sobre hospitales y urgencias. También ha estado vinculada a ofertas públicas de empleo y a medidas para incorporar personal fijo, aunque esos anuncios han sido recibidos con reservas por parte de los sindicatos, que consideran que no resuelven de fondo la falta de profesionales ni la temporalidad.

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Como gerente del SMS ha estado en primera línea de algunos de los problemas que ahora deberá afrontar como consejera: la ‘trama de las prótesis’, la conflictividad con los médicos y otros colectivos sanitarios, la sobrecarga asistencial, las agendas y la falta de plazas, los retrasos en la ampliación de los cribados del cáncer de mama... Como mínimo tendrá un año.