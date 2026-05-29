Ilusión contenida en el sector sanitario regional tras el nombramiento de Ayala como nueva consejera

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, anunció este jueves una remodelación en su equipo de Gobierno, coincidiendo con el tercer aniversario de las elecciones autonómicas de 2023 y a apenas un año de los próximos comicios regionales. Entre los cambios destacados está la sustitución de Sara Rubira por Joaquín Buendía Gómez, gerente de Esamur y exalcalde de Alcantarilla, que asumirá la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca; y de Juan José Pedreño por Isabel Ayala, la responsable de la gerencia del Servicio Murciano de Salud, se encargará ahora de la Consejería de Salud.

Este nombramiento se produce en medio del escándalo por la trama de las prótesis del Servicio Murciano de Salud (SMS) que, en los últimos años habría llegado a defraudar cerca de 7 millones de euros, además de las protestas y huelgas médicas contra el Estatuto Marco, a nivel nacional, y la Consejería de Salud, a nivel regional.

Las reacciones al nombramiento de Isabel Ayala como nueva consejera de Salud no se hicieron esperar en el sector sanitario regional. Aunque hay quien destaca este nombramiento como un potencial cambio positivo, también hay voces que señalan que este relevo sigue una línea continuista que no resolverá los problemas estructurales que atraviesa el sector.

Virginia Izura, presidenta del Sindicato Médico CESM Región de Murcia, indicó que Isabel Ayala es una persona a la que conocen y destaca que cuenta "con una experiencia gestora importante". Asimismo, Izura señaló que este relevo es "un potencial agente de cambio positivo" y esperan reunirse con la nueva consejera próximamente para tratar los problemas que apuntan desde su organización.

A pesar de que subrayó que "aún no tenemos fecha para la reunión", Izura espera que no se demore demasiado, ya que "tenemos una relación medianamente fluida". Por último, Izura comentó que "Ayala como médica conocerá las demandas del sector", como las huelgas y protestas por el Estatuto Marco.

No son tan optimistas en la Asociación de Usuarios de Sanidad Pública de la Región de Murcia. Su portavoz Teresa Martín entiende este cambio como "una línea continuista", ya que continúan prácticamente las mismas personas al frente. "Esperamos que se avance en transparencia sobre la trama de las prótesis, o el plan de atención primaria, además de que se valore todo lo que hace falta mejorar", añadió.

Desde la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, su presidente Abel Novoa, señaló que "esperaban este cambio", ya que "el doctor Pedreño fue incapaz de responder a los problemas de la ciudadanía". Sin embargo, también creen que el de Ayala por Pedreño responde a un "recambio cosmético en el Gobierno de López Miras". Novoa comentó que Ayala representa "un cambio que puede mejorar un poco las formas, pero no esperamos ningún cambio respecto a los problemas de fondo".

Este se debe, según explicó Novoa, a que Ayala "también es responsable de manera administrativa de la trama de las prótesis". Sobre este tema, Novoa espera que "sea capaz de tranquilizar y responder ante la población".

Por su parte, Amelia Corominas, presidenta del Colegio de Enfermería de Murcia, opina que "si el cambio es motivado por la trama de las prótesis, entendemos que el consejero no es responsable directo de esto, al contrario, ha incentivado a que esto salga a la luz". De Ayala, Corominas, piensa que "puede haber buen diálogo al igual que lo había con Pedreño, ya que es una persona que conoce bien la sanidad de la Región, y al conjunto de profesionales que formamos parte del conjunto de la sanidad". Además, le piden que avance en las competencias de las enfermeras, así como el aumento de plazas de enfermería en el Servicio Murciano de Salud.

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Por último, desde la Unión Murciana de Hospitales, señalaron que "hemos mantenido, estos últimos años, un espíritu de diálogo constructivo con Juan José Pedreño que, seguiremos manteniendo, con Isabel Ayala". Desde la patrona añadieron que "todos nuestros centros, nos ponemos a su entera disposición para seguir trabajando por la sanidad Murciana, deseándole lo mejor, en la nueva etapa, a la consejera".