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Garamendi (CEOE) califica en Murcia de "bochornosa" la imagen que da España con las causas por corrupción

Ha insistido en la defensa de la independencia del poder judicial, el trabajo de la fuerzas y cuerpos de seguridad, y el papel de los medios de comunicación libres e independientes en este contexto

Garamendia durante la Asamblea General de Croem.

Garamendia durante la Asamblea General de Croem. / Marcial Guillen

EFE

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado este viernes de "bochornosa" la imagen que está dando España en Europa por las sospechas de corrupción de ex dirigentes del PSOE, incluido el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y ha manifestado su preocupación por que se cuestione la independencia del poder judicial.

Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas tras su participación en la clausura de la 48 asamblea general ordinaria de la patronal de la Región de Murcia, CROEM, al ser preguntado por la situación política que atraviesa el país.

Garamendi ha asegurado que no entrará en el debate político sobre la culpabilidad, o no, de los cargos vinculados al PSOE que están siendo investigados en diferentes causas, y tampoco en la necesidad, o no, de adelantar las elecciones generales, pero ha insistido en que es fundamental defender la independencia del poder judicial, el trabajo de la fuerzas y cuerpos de seguridad, y el papel de los medios de comunicación libres e independientes en este contexto.

En cualquier caso, ha lamentado que la imagen que vemos todos estos días a través de los medios de comunicación "no es la que genera confianza para que un país funcione"

"Pienso que lo que se está viendo todos los días, sin entrar a condenar a nadie, es bastante bochornoso", ha insistido.

De cara a lo que resta de legislatura, ha insistido, como también ha hecho durante su discurso, en la necesidad "fundamental" de contar con presupuestos generales del Estado porque, según ha considerado, la ausencia de los mismos está teniendo como consecuencia directa un aumento de la deuda, de hasta 80.000 millones de euros entre 2024 y 2025, a pesar de las buenas cifras económicas.

En este contexto, Garamendi ha subrayado la importancia de generar confianza para que las empresas puedan avanzar e impulsar la economía, y ha reivindicado la recuperación del diálogo social, ha dicho, frente al "monólogo social".

"Los empresarios reclamamos los pactos y la escucha", ha dicho en ese sentido, y ha lamentado que "cada día se hable menos de proyectos de ley" y que las regulaciones se hagan directamente a través de reglamentos de los propios ministerios.

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Así, ha apuntado, la patronal echa en falta que se impulsen grandes acuerdos y pactos de Estado en materias que conforman grandes retos para el tejido empresarial, como la formación especializada y adecuada al mercado de trabajo de los trabajadores, o la gestión de la inteligencia artificial.

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