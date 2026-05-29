La DGT se pone seria con la nueva medida que quiere implantar tras la baliza V-16: llega el 0,2 con multas de 500 euros que ha tenido un primer rechazo en el Congreso

La Comisión de Interior del Congreso, con competencia legislativa plena, ha rechazado la Proposición de Ley del PSOE que pretendía bajar la tasa máxima de alcohol en la conducción de los actuales 0,5 gramos por litro de sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire aspirado), con los votos en contra de PP, Vox, UPN y ERC.

La iniciativa, que ya no continuará su tramitación parlamentaria en el Senado, ha recabado 19 votos en contra de PP, Vox, UPN y ERC, mientras que han apoyado la proposición 18 diputados de PSOE, Sumar y PNV.

En el debate de la iniciativa, la portavoz popular, Bella Verano, ha dicho que la norma nace "con una evidente falta de contenido y de solidez y se ha preguntado por qué no se ha tramitado mediante real decreto o como un proyecto de ley del Gobierno. "Estamos ante una forma de actuar que evita controles, que reduce el análisis técnico y que diluye la responsabilidad que debería asumir el Gobierno cuando impulsa una medida de este calado", ha afeado.

"Se ha perdido una oportunidad histórica para avanzar en la protección de la vida en nuestras carreteras al rechazar una medida respaldada por la evidencia científica, los organismos internacionales y el sentido común. Pero seguiremos trabajando, presionando y proponiendo todas las vías posibles para que la reducción de la tasa de alcohol sea una realidad en España", expuso David Pérez de Landazábal, vicepresidente de Stop Accidentes, tras conocer este resultado.

La sociedad civil española, como la europea, está preparada para asumir el cambio. En los años 90 la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid elaboró para la DGT un estudio que puso de manifiesto que el 62,9 % de los conductores españoles eran bebedores habituales (consumían alcohol una vez a la semana). Cuando se les preguntó si en el último año habían conducido después de haber consumido algún tipo de bebida alcohólica, solo el 26,7 % contestó que no. De hecho, el 14,3 % reconoció que en algunas ocasiones había conducido “en estado de embriaguez”.

El contraste con los conductores actuales resulta esperanzador. En el estudio “Percepción social en España del consumo de alcohol y la conducción”, elaborado por Fesvial en 2025, se confirma cómo el 95% de ellos considera que el alcohol es una amenaza para la conducción y un 65,2 % afirma que beber y conducir está mal visto.

“Hemos avanzado mucho. Hoy existe mayor rechazo social que hace 20 o 30 años. Sin embargo, todavía detectamos una peligrosa normalización del ‘por una copa no pasa nada’ (asegura Yolanda Domenech, directora de la asociación P(A)T Prevención Accidentes de Tráfico). El perfil menos permeable al mensaje suele ser el del conductor que se considera experimentado, que cree que controla. Por ello, valoramos de forma positiva cualquier avance normativo que reduzca la presencia del alcohol al volante. Bajar las tasas permitidas no es una medida simbólica: es una declaración clara de que el alcohol y la conducción son incompatibles”.

Reducir el límite de alcoholemia a 0,2 g/l, algo que la sociedad ya está demandando, supone, en la práctica, despedirse del alcohol en la carretera.

Las multas por alcoholemia en España se dividen en sanciones administrativas y delitos penales, dependiendo de la tasa de alcohol registrada en aire espirado. Por ejemplo tasa entre 0,25 mg/l y 0,50 mg/l (Conductores generales) la multa es de 500 euros y pérdida de 4 puntos del carnet.

La mitad de los accidentes de tráfico mortales, por culpa del alcohol o la drogas

El 49% de los conductores que acabaron murieron en carretera en la Región en 2024 (último año del cual Tráfico tiene datos) había consumido alcohol y drogas, informó en diciembre la jefa Provincial de Tráfico, Virginia Jerez. Lo hizo durante la presentación de otra campaña especial de control y vigilancia del uso de estas sustancias al volante, que se puso en marcha para los días antes de Navidad.

Es raro el día en que las policías locales de la Región no cazan a una persona ebria al volante. Es más, suelen interceptar a más de uno (y de dos) al día, informan agentes destinados en la Región.