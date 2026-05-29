Croem reclama una revisión legislativa general para "hacer más ligera la administración" y alerta del absentismo laboral

El presidente de la patronal murciana CROEM, Miguel López Abad, ha reivindicado este viernes una revisión legislativa que pueda "hacer más ligera la administración" y eliminar cargas burocráticas a las empresas en un contexto, ha dicho, de "hiperregulación" que "hunde" a las empresas.

López Abad ha hecho esa valoración durante su participación en la clausura de la 48 asamblea general de la patronal regional, en la que ha estado arropado por el presidente de la patronal a nivel nacional, Antonio Garamendi, y el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, en un acto al que han asistido también consejeros del Gobierno regional, representantes sindicales, de las patronales locales, las cámaras de comercio o los regantes, entre otros.

La reducción de la burocracia ha sido uno de los principales retos que tendrá que abordar CROEM, ha dicho, y en declaraciones posteriores a los periodistas ha aclarado que la patronal ha iniciado un proceso de revisión para determinar la normativa regional que se puede "depurar para hacer más ligera la administración" desde las aportaciones de las diferentes sectoriales empresariales.

En ese sentido, ha valorado la puesta en marcha de la cuarta ley regional de simplificación administrativa, que "está funcionando", ha dicho, pero que "no es suficiente".

Por su parte, el recién designado secretario general de CROEM, José Luján, ha aclarado al respecto que a lo largo de los años se ha producido una "sobreproducción normativa", con leyes que se han ido ampliando y reformando sobre conceptos de hace 40 años, que es necesario revisar sectorialmente para reconsiderarlas de cara al futuro.

También el presidente de la CEOE se ha referido a la "hiperregulación" como el gran problema de los empresario a nivel europeo, con normas que se superponen e incluso se contradicen, y que suponen un importante lastre, sobre todo, para las empresas más pequeñas, y ha abogado por una reducción que "ahorraría dinero a todos" sin eliminar la regulación, sino haciéndola más entendible y sencilla.

Otro de los grandes retos que afrontará la patronal murciana, según ha indicado López Abad, es el de la formación especializada, para dar salida a la falta de trabajadores a la que se enfrenta el mercado laboral murciano.

A esa falta de trabajadores cualificados se suma, ha lamentado, el problema del absentismo laboral y las bajas médicas o incapacidad temporal (IT), que hacen que un 9 por ciento de los trabajadores de la Región de Murcia se ausenten de sus puestos de trabajo, una cifra en aumento desde 2018.

"Hay un problema generalizado en los últimos años, habrá que saber qué pasa y hay que hacerlo ya, rápido. Los empresarios pagamos 500 millones de euros por esas bajas de personal", ha lamentado, y ha asegurado que, tras las pensiones, el principal gasto del estado son los pagos de estas IT.

A nivel estatal, Garamendi ha cifrado el coste de cobertura de esas bajas en 33.000 millones de euros, de los que la mitad los abona el estado y la otra mitad las empresas, y ha insistido en la necesidad de estudiar sus causas para poder buscar soluciones.

Los dos dirigentes empresariales se han referido también a la necesidad de contar con presupuestos generales, tanto a nivel estatal como autonómico, para que la economía siga avanzando.

"Si una empresa no tiene presupuesto y no se gestiona, ya sabemos dónde va, y pasa lo mismo con una nación, y con una comunidad autónoma", ha subrayado López Abad, que ha exigido a los grupos políticos de la región que lleguen a un acuerdo para poder sacar adelante las cuentas públicas.

El presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, ha recogido el guante y ha hecho un llamamiento al resto de fuerzas para "no hacer política con los presupuestos", que condicionan las inversiones en sanidad, educación o políticas sociales.

También se ha sumado a las reivindicaciones de la patronal estatal y regional de recuperar el diálogo social y ha presumido de que su Gobierno no ha tomado ninguna decisión que afecte a los empresarios sin contar con ellos.

En su opinión, la solución a todos los problemas planteados de falta de mano de obra, falta de competitividad o absentismo señalados por las patronales está en ese diálogo y trabajo conjunto, así como en la bajada de impuestos, la simplificación administrativa, y la aprobación de medidas estructurales a nivel estatal, ha dicho.

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Durante la asamblea ha habido también espacio para reivindicar los principales caballos de batalla de la comunidad autónoma, como la mejora de las infraestructuras, la defensa del agua y los trasvases, o la mejora de la financiación autonómica, cuestiones todas ellas clave para el sector empresarial murciano.