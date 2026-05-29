El campo murciano agradece el trabajo de Sara Rubira y espera diálogo con Joaquín Buendía

El relevo al frente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ya ha comenzado a provocar las primeras reacciones en el sector agrario murciano. La salida de Sara Rubira y la llegada de Joaquín Buendía han sido recibidas con una mezcla de reconocimiento hacia la consejera saliente y cierta expectativa prudente ante el perfil del nuevo responsable autonómico, en un momento especialmente delicado para el campo regional.

Las principales organizaciones agrarias y de regantes coinciden en destacar el talante dialogante de Rubira y su implicación en la defensa del agua y del sector primario. Al mismo tiempo, sitúan sobre la mesa los enormes retos que hereda Buendía: el futuro del Trasvase Tajo-Segura, la presión de los costes de producción, la aplicación de la nueva PAC y el impacto creciente del cambio climático sobre la agricultura y la ganadería murcianas.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, lamentó la salida de la ya exconsejera y definió su etapa al frente del departamento como una gestión "valiente". "Ha puesto mucho empeño y se ha volcado especialmente en el tema del agua", señaló. Al mismo tiempo, celebró el nombramiento de Joaquín Buendía, a quien calificó como un dirigente "muy solvente" y con una amplia experiencia política.

Jiménez advirtió además de que se aproximan "meses complicados y muy duros" para el sector hídrico y agrícola de la Región. "A partir del lunes nos pondremos a trabajar con retos complejos y preocupantes", afirmó tras trasladar personalmente su enhorabuena al nuevo consejero.

Postrasvase del Tajo-Segura a su paso por la Región de Murcia. / A.G.M.

Desde Asaja Murcia, su secretario general, Alfonso Gálvez, interpretó el relevo como una decisión vinculada a la estrategia política de Fernando López Miras para el tramo final de legislatura. Aun así, defendió que durante la etapa de Sara Rubira ha existido "una buena colaboración" con el sector agrario y valoró la disposición de la Consejería para atender las reivindicaciones de agricultores y ganaderos.

Sobre Joaquín Buendía, Gálvez reconoció que no cuenta con una trayectoria agraria especialmente conocida, aunque destacó su perfil de gestor. "Esperamos un consejero dialogante y reivindicativo", apuntó, reclamando firmeza ante el posible recorte del trasvase, la incertidumbre internacional y el aumento de los costes de producción.

"Sólo a través del diálogo se pueden solucionar los problemas", señala el presidente de COAG

En términos similares se expresó el presidente regional de COAG, José Miguel Marín, quien subrayó la "magnífica interlocución" mantenida con Rubira durante los últimos años. "Solo a través del diálogo fluido se pueden solucionar problemas", afirmó. Marín aseguró además que Buendía "es una persona con gran capacidad" y avanzó que contará con el apoyo institucional de la organización agraria.

También desde UPA Murcia se insistió en la necesidad de mantener el diálogo como eje principal de la nueva etapa. Su secretario general, Marcos Alarcón, recordó la buena relación de Buendía con las comunidades de regantes durante su etapa como alcalde de Alcantarilla y destacó que, aunque no procede directamente del sector agrario, eso "no es imprescindible" para desempeñar su cargo.

UPA también situó entre las prioridades inmediatas la defensa del Trasvase Tajo-Segura, el fortalecimiento del seguro agrario, la aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria y la respuesta a los problemas derivados del cambio climático y la sanidad vegetal y animal.

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Más allá de los nombres, el sector agrario asume que el relevo llega en un momento crítico. Y que la nueva etapa en Agricultura estará marcada, otra vez, por la guerra del agua.