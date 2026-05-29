El BOE lo confirma: la jornada laboral baja a 35 horas desde ya y algunos murcianos saldrán antes este verano

La jornada ordinaria de trabajo en la Administración General del Estado (AGE) ha bajado oficialmente de 37,5 a 35 horas semanales. La medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya es efectiva desde el pasado 16 de abril, aunque los organismos afectados tenían hasta el 18 de mayo para adaptar sus sistemas de control horario y calendarios internos.

El cambio lo impulsó la Secretaría de Estado de Función Pública, dirigida por el ministerio de Óscar López, y forma parte del llamado Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, con el que el Gobierno busca modernizar el funcionamiento interno del Estado y equiparar las condiciones laborales de sus empleados con las de aquellas comunidades autónomas que ya venían aplicando la semana de 35 horas.

¿Quién se beneficia de esta reducción de jornada?

Unos 220.000 empleados públicos son los primeros en notar este cambio en su día a día. La medida alcanza a los trabajadores de ministerios, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, organismos autónomos, agencias y entidades de derecho público vinculadas a la AGE, así como a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

Sin embargo, no todo el mundo entra en este reparto. El personal militar de las Fuerzas Armadas y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quedan fuera. Las instituciones penitenciarias, por su parte, tendrán que negociar la adaptación en su propio ámbito. Y algo importante para muchos ciudadanos: la nueva jornada no se aplica a las entidades locales ni a otras administraciones, como las autonómicas o municipales.

El acuerdo fue negociado con los principales sindicatos (CC OO, UGT y CSIF) y se contempla también como referencia para empresas públicas y otras administraciones que quieran sumarse al camino.

El verano, con aún menos horas

Si la reducción a 35 horas ya supone un respiro para muchos, el periodo estival viene con una mejora adicional. A partir del 16 de junio y hasta el 15 de septiembre, los empleados públicos de la AGE disfrutarán de la jornada intensiva de verano, con una jornada continua de 6,5 horas diarias frente a las siete habituales del resto del año.

El horario de mañana quedará fijado entre las 8.00 y las 15.00 horas, mientras que el turno de tarde se desarrollará de 14.30 a 21.30 horas. Eso sí, el modelo no será completamente rígido: se mantiene un esquema mixto con una franja de presencia obligatoria entre las 9.00 y las 14.00 horas, con márgenes flexibles de entrada y salida para completar el resto.

Una excepción para conciliar

El Gobierno pensó también en quienes tienen mayores responsabilidades familiares. Para los empleados con hijos menores de 12 años, personas tuteladas o familiares con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, la jornada intensiva se amplía desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, coincidiendo así con el calendario escolar y facilitando la conciliación durante los meses de más calor.

Más allá de los horarios, el Ejecutivo defiende que esta reforma responde también a una necesidad estratégica: hacer más atractiva la Administración General del Estado frente al sector privado y otras administraciones públicas, en un contexto en el que captar y retener talento se ha convertido en un reto creciente para el empleo público.

En cualquier caso, la resolución deja claro que toda la implementación se realizará "garantizando en todo momento la adecuada prestación y continuidad de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía".