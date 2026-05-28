La UDEF detecta sobrecostes en productos de cuatro empresas que suministraban al cirujano de la Arrixaca

El atestado de la UDEF -Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal- de la Policía Nacional sigue arrojando luz sobre cómo operaba la trama de las prótesis del Servicio Murciano de Salud (SMS) que en los últimos años habría llegado a defraudar cerca de 7 millones de euros. La investigación desarrollada por los agentes ha detectado sobrecostes en productos sanitarios suministrados por hasta cuatro empresas distribuidoras al cirujano del servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca Rubén T. que operaba en un centro concertado de la ciudad de Murcia, detenido la pasada semana y puesto en libertad tras declarar ante el juez.

En un primer momento, se señaló a la empresa Logimed de productos sanitarios que suministraba al SMS, cuyo comercial Sergio D. estaba presuntamente en el centro de la trama y también fue detenido. Sin embargo, los pasos datos por la Policía le llevan a indicar en su informe que en el "inflado de facturas" del doctor Rubén T. en las intervenciones que este realizaba en el hospital privado-concertado incluyen referencias manuscritas sistemáticas en los partes quirúrgicos en productos de Logimed, de Cook, de Bio-implants Medical y de Logsa.

En concreto, sostienen que el sobrecoste detectado en las tres últimas mercantiles, dejando fuera a Logimed, ascendería a 172.283 euros, únicamente en el 8% de las intervenciones analizadas por la Policía de las 492 que realizó el cirujano de la Arrixaca en el concertado. Así, llegan a señalar que si esta cantidad se extrapola al total de las operaciones realizadas por el cirujano investigado, el sobrecoste ascendería a 2,15 millones de euros.

Además, el comercial detenido aparece como comercial autorizado en tres de las cuatro empresas de suministros.

Dentro del entramado investigado se han constatado varias actividades como la facturación de productos homologados por otros más caros; el "inflado" de facturas por parte del cirujano investigado por los productos utilizados, con la detección de cinco prótesis y 59 productos caducados facturados al SMS y la "implantación acreditada de un producto caducado a un paciente", concretamente un 'stent' con fecha de caducidad de febrero de 2022 e implantado en marzo de ese mismo año; y la manipulación de los pliegos de los concursos públicos como consecuencia de la relación entre el responsable de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI) del SMS o Central de Compras y el comercial de Logimed, que hacía correcciones a estos antes de que se publicaran.