Tres miradas, una misma visión: diseño, sostenibilidad y arquitectura con identidad

La arquitectura y el interiorismo viven una transformación marcada por la búsqueda de espacios más humanos, eficientes y personalizados. A través de tres profesionales de referencia —Isabella Bo, Etimoé interiorismo y Luis Larrotcha— analizamos las nuevas tendencias del sector, la importancia de la sostenibilidad y el valor de crear proyectos que combinen funcionalidad, estética y bienestar.

Casas con pasado, espacios para vivir hoy

Frente a la uniformidad, Isabellabo apuesta por lo auténtico: rescatar viviendas antiguas y adaptarlas a la vida contemporánea sin perder su carácter. Su mirada combina intuición, oficio y respeto por la arquitectura tradicional. En esta entrevista descubrimos cómo se construye un proyecto cuando el punto de partida es la historia.

Isabella Bo. / La Opinión

¿Cómo fueron los inicios de su trayectoria profesional y qué valores han definido su proyecto desde el principio?

Trabajo en interiorismo y antigüedades desde hace 30 años, mi trayectoria no es la usual, estudié Bellas artes, siempre me interesó el concepto “habitar”, la relación del ser con los espacios, desde las cavernas hasta la fecha, la evolución, la necesidad de protección, a la actualidad donde pedimos mucho más, el hogar ahora es un lugar que repara, desarrollas, fortaleces vínculos, sobre todo ahora que lo enseñamos tanto, es lenguaje.

Utilizo recursos artísticos en mis proyectos, mi forma de desarrollarlo una vez superada la fase de la utilidad tiene mucho que ver con la pintura y lo escenográfico. y siempre me pregunto: ¿Qué quiere sentir mi cliente cuanto entra en casa?

Con lo que me cuente el espacio y lo que me cuente mi cliente, tengo la simiente.

¿Cuáles son los principales servicios que ofrece?

Proyectos de interior rehabilitando y actualizando viviendas antiguas, especialmente de casas en la huerta siempre que el cliente comparta nuestra filosofía, recuperar lo que podamos considerar patrimonio, mejorar por supuesto lo que tenga que ver con seguridad, salubridad de la vivienda y cuestiones energéticas, no tirar por tirar, un profundo trabajo psicológico también con mis clientes antes de trabajar, para conocerlos y conectarme profundamente con sus verdaderas necesidades.

Y la tienda de antigüedades y taller de restauración en Murcia. Tenemos un novedoso servicio de tratamiento de Carcoma con shock térmico, el único tratamiento realmente efectivo que existe.

¿Dónde está la diferencia entre restaurar o rehabilitar? ¿Restaurar o transformar?

La restauración es idónea para edificios y piezas que deben ser preservadas por ser testimonios para todo un grupo de personas, el dueño de ese patrimonio se entiende que no solo es una persona si no una comunidad por lo que restauramos y conservamos por el bien cultural de esa comunidad.

Rehabilitar es poner antiguos edificios en funcionamiento, prepararlos para la modernidad, si su aspecto final es más o menos antiguo es solo el vestido con el que el cliente se siente identificado, pero en su esqueleto son viviendas modernas, ¿Por qué privarnos de los avances de la humanidad?, o porque desechar recursos del pasado demostrando que son la mejor opción? Barro, los revestimientos de cal, las pinturas con pigmentos, la teja árabe, la madera, persianas alicantinas…

Desde nuestros inicios nuestro proceder es delicado, no entramos con pico y pala, analizamos antes, diseñamos quirúrgicamente. Interviniendo conscientemente mejoramos la vida de nuestros clientes sin perjudicar nuestro planeta. No creemos en el diseño que empeora el planeta.

¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

Los servicios rehabilitación y Asesorías. Como estudio pequeño, con mucha atención al cliente, selecciono, no cogemos todo lo que nos piden.

Y la tienda de antigüedades para particulares y para profesionales del interiorismo, un servicio creciente desde hace 14 años, enviamos a toda España y ahora percibimos interés creciente en Murcia.

¿En qué momento decidiste que querías dedicarte al diseño de interiores vinculado a casas antiguas?

No fue una decisión, iba para pintora-restauradora, empezaron a pedirme asesoramiento para pintar una pared que “sentara bien a un mueble restaurado”, pintaba murales, nunca entendí las piezas antiguas sin su contexto, regresé a Murcia, estuve diseñando textil hogar y montando ferias profesionales en Intergift y en Heimtextil, me desarrollé dirigiendo equipos, trabajando con proveedores, fue llegando a su debido tiempo.

Llegaron los arquitectos e hicimos equipo, empezaron a entender que enriquecía, no como algo superfluo entrando en las obras, confluyeron disciplinas y oportunidades que han ido creciendo, a fuego lento… una sucesión de pasitos orgánicos, naturales.

Mi primera casa rehabilitada en la Huerta fue hace 20 años, nadie las quería.

¿Qué te atrae más: la estética del pasado o las historias que contienen estos espacios?

No sabría separarlos, van de la mano. La forma de las cosas está vinculado a su historia, los espacios y como se muestran, hablan por sí mismos y son los que me hacen querer saber más. Para apreciar una forma conviene ahondar en lo que cuenta.

¿Por qué me está gustando? ¿Porque conecta conmigo, que me remueve?, espacios y objetos invitan al autoconocimiento.

Sucede también, que algo no te gusta a primera vista, pero si cuando te adentras en lo que esconde. Las emociones que producen en nosotros los objetos y los espacios son una oportunidad para conocernos un poco más.

Diseñar espacios que se viven

Etimoé Interiorismo transforma cada proyecto en un espacio único, donde diseño, funcionalidad y personalidad se combinan de manera armoniosa. En esta entrevista, conocemos su enfoque creativo, cómo trabajan de manera personalizada con cada cliente y de qué manera el interiorismo puede mejorar la vida cotidiana y potenciar el valor de hogares y espacios profesionales.

Etimoé Interiorismo / La Opinión

¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen? Es decir, un poco sus valores e inicios (historia) para que los lectores le conozcan mejor.

Finalicé mis estudios de diseño de interiores en el año 2013 y estuve dos años trabajando en otras empresas hasta que monté mi propio estudio en el año 2015. En el año 2021, el estudio dejó de llevar mi nombre (Ana Guillén Diseño de interiores), para dar paso a Etimoé interiorismo, un estudio más preparado y con mayor trayectoria.

¿Cuáles son los principales servicios que ofrece? ¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

Nuestro servicio principal es hacer los proyectos para reformas integrales y luego llevar la dirección de obra. Muchas personas nos buscan cuando se han comprado una vivienda, oficina o local de segunda mano y necesitan adaptarla a sus gustos, a sus necesidades y a su presupuesto.

Hacemos proyectos de viviendas, pero también para negocios. Este es el servicio principal del estudio que ocupa un 70% de nuestro trabajo. El otro 30% podríamos decir que son clientes que se compran viviendas de obra nueva y necesitan darle el toque que le faltan muchas veces a este tipo de casas. En este caso ayudamos al cliente a optimizar el espacio todo lo que se pueda, le ayudamos con el mobiliario y la decoración de esos espacios.

¿Cuál es el enfoque principal de sus proyectos: estética, funcionalidad o una combinación de ambos?

Combinación de ambos. Nuestros proyectos siguen una misma línea estética, ya que hay estilos específicos en los que diseñamos mucho mas a gusto y es el estilo del estudio. En ocasiones nos adaptamos a otros estilos decorativos por petición del cliente y trabajamos muy bien también, pero nos gusta el estilo mediterráneo, o minimalista pero con la calidez de las maderas con luces cálidas, etc.

¿Cómo comienzan a trabajar con un cliente para entender sus necesidades y estilo de vida?

Dependiendo de lo que necesite cada cliente. En el estudio yo llevo la parte de proyectos y obras, y la parte de mobiliario y proveedores que tenemos en el estudio lo lleva Emma, mi madre y compañera de trabajo. Ella se incorporó a Etimoé interiorismo en el año 2021.

Yo soy la persona que entrevista a los clientes y conoce más a fondo sus necesidades para hacerles los diseños, y Emma busca las propuestas que mejor se adapten en estilo y presupuesto a ellos.

¿Cómo equilibran diseño innovador con la practicidad y el confort diario?

A veces es muy difícil equilibrar todo, aunque no hace falta que el diseño sea innovador en todos los casos. El éxito está en que los clientes sientan el confort a diario utilizando los espacios que has diseñado. Sobre todo, tienes que ponerte mucho en la piel de lo que esa persona necesita, para poder hacer bien el trabajo. Si solo buscas lucirte con los diseños sin pensar en eso, sería un gran fracaso de proyecto. Simplemente sería bonito y ya.

Tengo clientes que me han llegado a decir que no saldrían nunca de su casa de lo a gusto que viven en ellas, y otros que facturan muchísimo más desde que reforme su negocio porque atraen a mucha más gente. Quizás no son los proyectos más innovadores, pero para ellos ha funcionado.

Para terminar, ¿Cómo miden el éxito de un proyecto de interiorismo?

El éxito es que los clientes queden satisfechos y nos recomienden a otros clientes.

Puede mantener las preguntas en el texto o cambiarlas por otras. Puede incluir un titular y/o texto introductorio más acorde con el contenido que le resulte llamativo.

"Las ciudades se nos han quedado pequeñas"

La arquitectura ha experimentado una transformación profunda en las últimas décadas, marcada por la tecnología, la sostenibilidad y los nuevos modos de habitar. Los materiales tradicionales han dado paso a soluciones inteligentes y ecológicas que buscan reducir el impacto ambiental.

Las herramientas digitales, como el modelado BIM y la impresión 3D, permiten diseños más precisos y eficientes. Además, la arquitectura actual se centra en las personas, creando espacios funcionales, accesibles y flexibles. El equilibrio entre estética, innovación y responsabilidad ambiental define una nueva era donde el edificio no solo se construye, sino que también se adapta y evoluciona con el tiempo. Entrevistamos al arquitecto Luis Larrotcha Martínez-Carrasco.

Luis Larrotcha Martínez-Carrasco. / La Opinión

¿Cómo comenzó en el sector?

Me formé como arquitecto en Valencia y en Italia. Desde siempre me ha gustado el dibujo, la arquitectura y la música. Creo que todas las artes están interconectadas, se relacionan y utilizan los mismos patrones.

Un proyecto arquitectónico es como una partitura musical, tiene ritmos, escalas, silencios. Actualmente perfecciono el conocimiento del saxofón y ensayo semanalmente en un grupo de jazz. Practico el dibujo con acuarela, me centro en el retrato.

¿Desde su experiencia, qué desafíos enfrenta hoy la arquitectura para responder a las necesidades sociales y urbanas?

Llevo más de 25 años en la profesión y he sido testigo del cambio del modelo desde el boom inmobiliario, la posterior crisis y el estado actual, con una recuperación moderada. De todas las fases, la actual es la más coherente.

Actualmente los alquileres vacacionales han provocado una falta de viviendas muy importante. Las nuevas generaciones necesitan viviendas asequibles y eso sólo se consigue con un buen stock de viviendas que facilite mejores precios de venta y alquiler, que actualmente están desorbitados. Hay que animar a los propietarios a que alquilen las viviendas cerradas.

Necesitamos construir el doble de lo que lo estamos haciendo. Se asocia la construcción como algo negativo y depredador de suelo, cuando en realidad las nuevas construcciones son muy sostenibles y cada vez necesitan menos energía para su confort térmico. El futuro de la humanidad está en las ciudades porque rebajan los costes de movilidad, y se nos están quedando pequeñas.

Los bancos y el estado tienen que ayudar a los jóvenes para la compra de sus primeras viviendas. Es muy urgente, primordial diría yo si no queremos tener generaciones perdidas. La vivienda es el germen de la futura unidad familiar.

¿En qué tipo de proyectos o servicios centran principalmente su trabajo?

Ofrecemos un servicio global de arquitectura donde cabe mencionar los proyectos de obra nueva, reformas integrales, interiorismo y rehabilitación.

El mercado ha ido evolucionando, y ahora demanda viviendas más pequeñas, sin pasillos y con soluciones versátiles como por ejemplo habitaciones que se conectan entre sí a través de puertas correderas para sumar espacios más grandes.

Dada su experiencia, ¿cuál es la clave para que una reforma respete la esencia del espacio original y, al mismo tiempo, lo modernice?

La clave es entender el espacio disponible y escuchar las necesidades de los futuros habitantes. El arquitecto debe hacer un esfuerzo de imaginar las circulaciones, los ambientes, las vistas, el soleamiento y encajar el puzzle con la mayor belleza y economía.

La modernización de las viviendas antiguas pasa por la eliminación de los viejos pasillos infinitos y su integración en espacios polivalentes más grandes y luminosos. La sensación de espacio se multiplica.

A su modo de ver, ¿qué desafíos enfrenta hoy la arquitectura para responder a las necesidades sociales y urbanas del siglo XXI?

Las nuevas tecnologías nos prometen resolver proyectos muy complejos de manera casi automática, aunque con los nuevos modelos tan diversos de familia veo necesario un trabajo personalizado que resuelva los problemas presentes y futuros de cada miembro de la unidad familiar.

La IA es una herramienta fantástica que nos ayuda mucho pero todavía carece, en mi opinión, de la intuición humana y su inteligencia natural. No veo a los programas informáticos superando la capacidad y el talento artístico de los grandes arquitectos de la historia. La IA conlleva un gasto de energía brutal, y su uso no siempre está justificado.

En cuanto al urbanismo en las ciudades, tenemos que avanzar como sociedad hacia la inclusión de más espacios naturalizados donde las personas retomen el contacto diario con los árboles y las zonas verdes. Estos espacios tienen que servir también como lugar de encuentro que nos ponga en contacto y evite el aislamiento humano, un mal endémico de nuestros días.

¿Qué evolución ha notado en las demandas de los clientes en estos 30 años, especialmente en cuanto a la sostenibilidad?

Las construcciones modernas tienen que ser sostenibles por normativa. Tenemos que rebajar la factura energética y lo estamos consiguiendo gracias al apoyo de la sociedad que cada vez tiene mayor conciencia de los temas medioambientales.