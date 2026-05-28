Salud vacuna a cerca de 1.000 personas y contactos para estrechar el cerco al brote de sarampión de la Región

La Dirección General de Salud Pública lleva semanas empleándose a fondo para intentar frenar el brote de sarampión que se originó a principios del mes de mayo tras confirmarse los tres primeros casos en el municipio de Alcantarilla. Los contagios de esta enfermedad de declaración obligatoria, elevada transmisibilidad y potencialmente grave, han ido ascendiendo en los últimos días hasta los 12 casos que confirma la Consejería de Salud, al sumarse tres nuevos en las últimas horas.

Para estrechar el cerco al virus, Epidemiología está estudiando los contactos y movimientos de los casos confirmados con el fin de mantener una vigilancia estrecha de los mismos, al tiempo que se recomienda la vacunación a aquellas personas que no la hayan recibido con anterioridad y que no hayan pasado la enfermedad. Esta revisión de los calendarios de vacunación y de los contactos estrechos ha llevado a que Salud Pública a administrar unas 1.000 dosis de la vacuna contra el sarampión -triple vírica- en lo que va de mes.

Entre el millar de vacunados hay 445 que son mayores de 14 años, mientras que otras 15 dosis se han administrado a bebés de menos de 11 meses, según explican los responsables de Salud Pública a La Opinión.

Además, el control sobre el brote de sarampión que hay en estos momentos en la Región de Murcia también ha llevado a tomar medidas con la población que puede haber estado expuesta al virus y a la que no se puede poner la vacuna. En este caso, Salud ha administrado inmunoglobulinas a 12 lactantes y neonatos, así como a 3 embarazadas.

La Consejería de Salud destaca que gracias al control realizado en estas últimas semanas, el periodo de tiempo transcurrido entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de diagnóstico se ha acortado sensiblemente desde los primeros casos (2 semanas) a los últimos (5 días). Esto también conlleva que los últimos contagios confirmados, al ser contactos de casos de la segunda ola que habían sido contactados por Salud Pública y dado recomendaciones de aislamiento, han generado menos interacciones.

El Servicio de Epidemiología de la Consejería está realizando los estudios, de acuerdo con el protocolo de actuación de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Este trabajo se realiza para prevenir la aparición de nuevos casos mediante estudio de contactos, proteger a las personas más vulnerables y determinar el origen del brote, todavía desconocido.

Para evitar el contagio, es importante haber recibido al menos una dosis de vacuna a lo largo de la vida, salvo que se tenga constancia de haber pasado la enfermedad, lo que confiere una inmunidad duradera. Es especialmente importante que los no vacunados se protejan, por lo que las personas no inmunizadas pueden solicitar la vacuna del sarampión en su centro de salud.

Síntomas, transmisión y grupos de riesgo Síntomas Entre los síntomas del sarampión destacan fiebre, tos, congestión nasal, irritación ocular y erupción cutánea. También suelen aparecer manchas dentro de la boca muy características. Los pediatras detallan que la erupción aparece días después de la fiebre, comienza en la cara y se extiende después por todo el cuerpo. Inicio La erupción cutánea comienza entre 7 y 18 días después de la exposición, generalmente en el rostro y la parte superior del cuello. Se propaga durante unos 3 días, hasta llegar a las manos y los pies. Por lo general, dura entre 5 y 6 días hasta que se desvanece. Complicaciones Hay casos en los que el paciente con sarampión presenta complicaciones como son otitis, neumonía, diarrea o inflamación del cerebro. También pueden quedar secuelas definitivas como sordera. Se calcula que entre uno y dos de cada mil niños con sarampión pueden fallecer por la infección o sus complicaciones. Embarazo Contraer el sarampión durante el embarazo puede ser peligroso para la madre y provocar que el bebé nazca prematuramente y con bajo peso al nacer. Grupos de riesgo Cualquier persona no inmune (no vacunada o vacunada pero que no haya desarrollado inmunidad) puede infectarse. Los niños pequeños no vacunados y las personas embarazadas corren mayor riesgo de sufrir complicaciones graves a causa del sarampión. Tratamiento No existe un tratamiento específico para el sarampión. Los cuidados deben centrarse en aliviar los síntomas, hacer que la persona se sienta cómoda y prevenir complicaciones. Los médicos pueden prescribir antibióticos para tratar la neumonía y las infecciones de los oídos y los ojos.

Aumento de brotes importados

El último boletín epidemiológico de la Consejería de Salud sobre seguimiento a las coberturas de vacunación de sarampión, publicado en julio del pasado año 2025, señala que España ha mantenido el estado de eliminación del sarampión desde 2016, sustentado, en gran medida, por coberturas que, a nivel nacional alcanzaban en 2023 el 97,83% (1ª dosis) y 94,42% (2ª dosis). Sin embargo, también se está experimentando, desde finales de 2023, un aumento de casos y brotes importados principalmente de Rumanía y Marruecos. , lo que llevó a la OMS a retirar a España el pasado año la credencial de país libre de sarampión.

En Europa, Rumanía fue el país con más casos registrados de sarampión durante el 2024 y España alberga una considerable población procedente de este país, así como de Marruecos, que también ha sufrido una importante circulación del virus en su territorio. El Boletín Epidemiológico indica que según las últimas actualizaciones publicadas por el Ministerio de Sanidad, hasta el 20 de abril de 2025 se habían notificado en España 193 casos, de los cuales el 34% eran importados. La mayor parte de casos importados (80%) procedían de Marruecos.

En la Región de Murcia se confirmaron tres casos de sarampión durante 2025, todos ellos relacionados con población marroquí. En el 2024 se registraron dos casos autóctonos y dos casos importados, estos últimos correspondientes a dos personas que habían viajado desde Marruecos y Rumanía, respectivamente.