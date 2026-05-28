Rutas guiadas, talleres y recogida de residuos para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente en la Región

La Región de Murcia celebrará el Día Mundial del Medio Ambiente 2026 con un amplio programa de actividades en distintos espacios naturales para sensibilizar sobre la necesidad de impulsar una acción climática urgente frente al aumento de las temperaturas récord y la creciente frecuencia de fenómenos extremos.

La campaña de este año también busca concienciar sobre la importancia de entender que proteger el planeta supone también proteger la salud, el bienestar y el futuro de las próximas generaciones.

El programa incluye rutas guiadas, talleres ambientales, actividades de ciencia ciudadana y recogidas de residuos tanto para el público general como para centros educativos y asociaciones.

Entre las actividades abiertas al público destacan tres propuestas en espacios naturales de la Región. La primera se celebrará el sábado 6 de junio en el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar bajo el título ¿Hablan las aves del cambio climático?. La actividad permitirá conocer cómo el calentamiento global afecta a los ecosistemas litorales y cómo las aves funcionan como indicadores de los cambios ambientales.

Ese mismo día, el Parque Regional de El Valle y Carrascoy acogerá la actividad Cambio climático: un reto para la fauna silvestre, que incluirá una visita guiada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle para conocer los problemas a los que se enfrenta la fauna y las acciones necesarias para su protección.

La programación abierta al público concluirá el domingo 7 de junio en la Sierra de la Pila con una jornada de orientación, ciencia ciudadana y recogida de residuos en colaboración con el proyecto Libera, impulsado junto a SEO/BirdLife y Ecoembes.

Además, los parques regionales de Sierra Espuña, Calblanque, Las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, El Valle y Carrascoy y el Monte Arabí desarrollarán actividades concertadas con centros educativos y entidades sociales. El objetivo es acercar los espacios naturales a la ciudadanía, fomentar la participación y reforzar la conciencia ambiental desde edades tempranas.

La celebración del Día Mundial del Medio Ambiente pretende recordar que los espacios naturales son lugares clave para comprender los efectos del cambio climático, pero también escenarios fundamentales para promover soluciones, hábitos sostenibles y una mayor implicación colectiva en la conservación de la biodiversidad.

Las actividades cuentan con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y toda la programación puede consultarse en la web www.murcianatural.carm.es.

Agenda de actividades

Actividades abiertas al público general

Sábado 6 de junio

‘¿Hablan las aves del cambio climático?’

Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar

Sábado 6 de junio

‘Cambio climático: un reto para la fauna silvestre’

Parque Regional El Valle y Carrascoy

Domingo 7 de junio

‘Desafío de orientación y recogida de residuos’

Parque Regional Sierra de la Pila

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Actividades concertadas