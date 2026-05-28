La oposición acusa a Miras de "reírse de la ciudadanía" y de "camuflar" la 'trama de las prótesis' con el cese de Pedreño

El relevo en la Consejería de Salud en pleno escándalo por la 'trama de las prótesis' con la remodelación del Gobierno regional no calma los ánimos del PSOE, que acusa al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, de "reírse de la ciudadanía" y de cometer una "falta de respeto" hacia los murcianos tras poner al frente del departamento a Isabel Gayala en sustitución de Juan José Pedreño.

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, criticó los movimientos efectuados por el presidente regional, Fernando López Miras, después de que hace días la Policía Nacional destapase en detalle la red fraudulenta de prótesis en el Servicio Murciano de Salud (SMS). Tras el anuncio de los cambios en el Ejecutivo murciano, Lucas aseguró que López Miras permaneció "una semana desaparecido" para "simular" un cambio de gabinete que, a su juicio, solo busca "cesar" al anterior consejero de Salud y "premiar" a la máxima responsable del SMS, situándola como nueva consejera del ramo.

"Vamos a llegar hasta el final; caiga quien caiga" Francisco Lucas — Secretario general del PSOE en la Región

Lucas señaló que la remodelación se produce "cuando estamos conociendo los primeros testimonios de las víctimas de la trama de la prótesis" y después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional haya "confirmado el uso de material caducado y no homologado en operaciones médicas". En este sentido, afirmó que el máximo mandatario regional "ha faltado el respeto al millón y medio de mujeres y hombres de la Región de Murcia, a las personas que no saben si sus familiares o ellas mismas han sido intervenidas con material caducado o no homologado".

"La Región de Murcia no se lo merece. Por eso, quiero mandar un mensaje a toda la ciudadanía: vamos a llegar hasta el final; caiga quien caiga", concluyó el dirigente del PSRM-PSOE.

"Lo que debería haber hecho es pedir perdón"

También para Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional la remodelación anunciada "solo tenía un própósito": el de "camuflar el grave escándalo de corrupción destapado en el Servicio Murciano de Salud”. Así lo manifestó la portavoz morada, María Marín: "Hoy lo que debería haber hecho López Miras es pedir perdón y cesar al ya exconsejero de Salud por un fraude que no solo tiene un impacto económico millonario, sino que también ha puesto en riesgo la salud de centenares de pacientes y que es solo la punta de un iceberg donde ya están saliendo amaños de contratos en el SMS", expuso Marín, quien echó en falta que Miras no "aclarase" todas las dudas que hay sobre la investigación.

La portavoz morada mandó asimismo otro 'recado' a la ya exconsejera de Agricultura, Sara Rubira, ante el caso "gravísimo" de las tierras de cultivo "contaminadas" del Arco Sur del Campo de Cartagena, "que hasta ayer mismo ha intentado tapar".

"Cambian los nombres, pero sigue la misma marca de corrupción del PP" Marín Marín — Portavoz de Podemos en la Asamblea

De su relevo, Joaquín Buendía, dijo que es "un peso pesado del PP que ya ejercía como consejero de facto", mientras que "el resto de cambios son mínimos y puramente estéticos", explicó Marín. “Cambian los nombres, peros siguen los mismos males, la misma marca, que es la marca de corrupción del PP”, concluyó.

Por su parte, el diputado regional de IU, José Luis Álvarez-Castellanos, calificó la comparecencia del presidente de la Región como un "teatrillo realmente patético y ridículo" destinado a "enmascarar la decisión que tenía que haberse tomado, que era el cese del consejero" por la 'trama de las prótesis'.

Álvarez-Castellanos señaló que el Tribunal de Cuentas ya advertía en informes previos, fechados en 2024, de "contrataciones y externalizaciones que se realizan desde 2022 en el SMS", donde "la inmensa mayoría de los contratos eran fraudulentos o estaban fuera de la normativa vigente de contratación", lo que, a su juicio, evidencia un modelo de gestión "deteriorado, sin control y sostenido sobre la opacidad del PP".

Vox dice que es "un proyecto agotado y fracasado"

Por su parte, Vox acusó a López Miras de intentar “eludir la responsabilidad del Partido Popular tras 30 años de fracaso al frente de la Región de Murcia”. El portavoz de la formación conservadora en el Parlamento autonómico, Rubén Martínez Alpañez, calificó el discurso ofrecido como "aburridísimo", asegurando que ha sido la constatación de que el PP es "un proyecto agotado y fracasado".

“El propio presidente regional ha reconocido que no son capaces de poner en marcha las políticas que necesita nuestra juventud. Después de tres décadas gobernando la Región, el PP no ofrece ningún futuro a los jóvenes murcianos”, denunció.

A renglón seguido, el parlamentario criticó la "absoluta inacción" del Gobierno regional en materia de vivienda. “Fernando López Miras reconoce en su discurso que no están haciendo nada mientras intenta maquillar la realidad y desviar la atención de su nefasta gestión", señaló.

"Pretende ahora eludir responsabilidades políticas por los delitos que se están cometiendo en el SMS" Rubén Martínez Alpañez — Portavoz de Vox en la Asamblea

En relación con la situación del Servicio Murciano de Salud, Martínez Alpañez afirmó que el Partido Popular "pretende ahora eludir responsabilidades políticas por los delitos que se están cometiendo en el SMS, colocando a la número dos del organismo al frente de toda esa responsabilidad".

Asimismo, ha reprochado el fracaso del Partido Popular en materia de agricultura y el “maltrato” que supone el nombramiento de Joaquín Buendía como consejero de Agricultura, al considerar que se trata de una persona que “salió corriendo de Alcantarilla” y que ahora vuelve a ocupar responsabilidades pese al malestar existente en el sector primario.

Finalmente, el parlamentario ha defendido que “cuando VOX llegue al Gobierno de la Región de Murcia se pondrán en marcha las políticas que verdaderamente necesitan los ciudadanos: sentido común, prioridad nacional y una bajada real de impuestos".

La portavoz del PP en la Región de Murcia, Miriam Guardiola. / L. O.

Estabilidad política "frente al caos" y la "corrupción" de Sánchez

Por último, la portavoz del PP de la Región de Murcia Miriam Guardiola destacó que López Miras "da un nuevo impulso político para que la Región de Murcia siga liderando el crecimiento económico y la creación de empleo en España".

“Frente al caos de un Ejecutivo central inoperante y carcomido por la corrupción, el presidente del Gobierno regional garantiza la estabilidad política y fortalece la certidumbre en nuestra tierra", defendió Guardiola. La popular espera que el nuevo Ejecutivo autonómico, "con energías renovadas", dará respuesta a las verdaderas necesidades de los ciudadanos y los desafíos más importantes de la sociedad actual".

"Es una decisión valiente y oportuna para seguir construyendo una Región más fuerte y libre" Miriam Guardiola — Portavoz del PP en la Región

"Se trata de una decisión valiente y oportuna, que tiene como objetivo seguir construyendo una Región más fuerte y libre bajo la dirección de un Gobierno solvente, de proyectos renovados y preparado para abrir nuevas oportunidades", añadió.

"Hoy se abre una nueva etapa en la que la Región vive un momento decisivo y afrontará con decisión y determinación grandes desafíos como el acceso a la vivienda, que Sánchez ha convertido en el primer problema de los españoles, la defensa del Trasvase Tajo-Segura, pendiente de un hilo ante la amenazada de nuevos recortes del Gobierno de España, o la recuperación del Mar Menor, abandonado por el Ejecutivo central", remarcó.