Misión imposible sin ventilador o aire acondicionado en casa: ¿cuánto se paga en la factura de la luz en verano en Murcia?

Con temperaturas que ya están superando en los últimos días los 35 grados en la Región de Murcia, la cuestión es, a este ritmo, ver quién es capaz de sobrevivir todo el verano sin tener el ventilador o el aire acondicionado enchufado en casa. Los murcianos son de sobra conocedores que el consumo y el gasto de luz durante los meses estivales les toca muy de lleno el bolsillo con una factura que se dispara más que el resto del año porque la combinación de temperaturas altas y jornadas cada vez más largas suele incrementar el tiempo de uso del aire acondicionado, especialmente durante tardes y noches.

¿Pero... hasta cuánto se paga de media? En el caso de la capital, un hogar medio registró un gasto eléctrico de 221 euros entre junio y agosto de 2025, lo que la sitúa como la segunda ciudad de España con la factura de la luz más alta durante el verano, según un análisis de la plataforma Hello Watt.

El informe, basado en los datos de consumo residencial de Datadis y las cifras de renta neta media por hogar del Instituto Nacional de Estadística (INE), revela que la diferencia puede llegar a alcanzar los 114 euros entre Murcia y las ciudades donde menos consumo previsiblemente habrá.

Los murcianos tienen que pagan unos 114 euros más que los habitantes de León o Zamora

El estudio atribuye las variaciones en el importe final de la factura -calculada en base a la tarifa regulada PVPC de cada mes- a la intensidad en el uso de sistemas de refrigeración por razones climatológicas, el nivel de eficiencia energética de los equipos de aire acondicionado y el grado de aislamiento térmico de los inmuebles.

Córdoba, a la cabeza

El desglose por ciudades sitúa a Córdoba a la cabeza del gasto eléctrico de verano con una media de 235 euros por hogar. Tras ella se situarían los 221 euros de Murcia, seguidos de los de Palma (213 euros), Sevilla (209 euros) y Almería (198 euros).

En el lado opuesto, los valores mínimos se registraron en León y Zamora (107 euros), seguidas de Soria y Burgos (109 euros) y Salamanca (110 euros). La media del conjunto del Estado fue de 149 euros. El cruce de datos con el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del INE refleja que, con la única excepción de Palma, ninguna de las diez ciudades con mayor consumo eléctrico en verano supera la renta media nacional por hogar.

En términos relativos, el porcentaje de los ingresos familiares dedicado a la factura de la luz varía según la localización geográfica. En Córdoba, el gasto eléctrico representó el 2,6% de la renta trimestral media disponible en verano, mientras que en Donostia ese porcentaje se situó en el 1%.

Un 30% más que caro

El precio de la luz subirá un 30% en verano en comparación al mismo periodo del año anterior, con independencia de que Estados Unidos e Irán alcancen un principio de acuerdo que incluiría la reapertura del Estrecho de Ormuz con un alto al fuego durante 60 días, según advirtió este miércoles también la consultora Tempos Energía. Según explicó el director general de Tempos Energía, Antonio Aceituno, la factura de este periodo se situará previsiblemente entre los 82 y 86 euros el megavatio hora (MWh).

"A pesar del levantamiento gradual del bloqueo naval, el acuerdo de paz no resulta ser un acuerdo de suministro", ya que "los barcos no llegarán a Europa antes de agosto", pronosticó. Además, señaló que los almacenamientos de gas en Europa llevan semanas al 37%, con inyecciones un 26% por debajo de la media histórica y, con la firma de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, la escasez no desaparece".

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Ante este panorama, el mercado del gas apuntaría a una estabilización entre los 42 y los 46 euros -el nivel más alto desde la crisis del gas ruso- y la electricidad del tercer trimestre se mantendría en los 82 y los 86 euros el MWh. Mantener el aire acondicionado a 26ºC, aprovechar las horas más baratas y ventilar la vivienda durante la noche puede reducir significativamente el consumo eléctrico durante episodios de calor, apuntan los expertos.